Locuitorii din Galați, speriați de zgomotele puternice din timpul nopții: Se zguduiau geamurile. Am crezut că e cutremur

Locuitorii au alertat autoritățile după ce drona a lovit o zonă rezidențială, iar fragmentele au produs pagube materiale, ceea ce a dus la intervenția forțelor de ordine și măsuri de evacuare.

Un cititor DC News a povestit că, în timpul nopții, a auzit zgomote puternice și a simțit cum se zguduie ușa balconului. Deși inițial a crezut că e cutremur, sâmbătă dimineața a aflat de la știri că o dronă a căzut în zona Bariera Traian din Galați. Potrivit cititorului DC News, mai mulți locuitori din Mazepa au raportat fenomene similare, precum vibrații ale geamurilor și ușilor.

„Mă aflu la cineva în vizită, în Mazepa. În jurul orei 2 dimineața, m-am trezit și am mers la bucătărie să beau apă. La un moment dat, am auzit cum se zguduia ușa de la balcon. Prima oară am crezut că e cutremur. S-a auzit și a doua oară, la fel, dar doar acest zgomot, se zguduia ușa, fără să cadă ceva de prin casă. Nu am înțeles ce a fost. Păruse ca și cum cineva trage insistent de ușă, dar balconul e acoperit. Am verificat, nu era nimeni. Nu am găsit o explicație pentru ce am auzit, dar m-am speriat. Am mai stat câteva momente să fiu sigură că nu e cutremur... Nu era. M-am pus înapoi la somn. Dimineață am citit știrile. A căzut o dronă în zona Bariera Traian. E destul de departe de noi, dar sunt mai mulți oameni din Mazepa care susțin că au auzit când a căzut drona. Aceleași raportări: s-au zguduit geamurile sau ușile. Acum nu știu sigur dacă chiar e un efect al căderii dronei, dar la prima vedere așa pare. Ne-am speriat cu toții”, a transmis cititorul DC News.



VEZI ȘI: Update. Dronă căzută în municipiul Galați, într-o gospodărie. Au fost ridicate avioane britanice Eurofighter Typhoon

Mărturii ale unor femei, membre ale unui grup de mămici din Galați

Mai multe femei, membre ale unui grup de mămici din Galați, au relatat că s-au auzit zgomote puternice în timpul nopții.

„S-a auzit și în Mazepa, ca și cum se trântește un geam când se face curent”, a scris o femeie.

„Și eu sunt aproape de zonă, dar nu suntem evacuați. Ne-au tăiat gazele. Cică urmează să o detoneze. Eu nu am auzit nimic noaptea trecută...”, a scris o altă femeie.

„Suntem bine. S-a auzit rău astă-noapte. Am ieșit afară. Am avut impresia că a căzut pe Brateș”, a mai scris o femeie.

Mai multe drone au fost detectate de radare

Un nou atac al Rusiei în apropierea graniței cu România a provocat pagube în municipiul Galați, sâmbătă dimineață, după ce fragmente dintr-o dronă au căzut într-o zonă locuită.

O anexă gospodărească a fost distrusă, iar un stâlp de electricitate a fost avariat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Două aeronave Eurofighter Typhoon britanice au fost ridicate de la sol și au primit autorizare de tragere, însă nu au deschis focul.

În jurul orei 02.31, mai mulți locuitori din municipiul Galați au apelat 112 și au anunțat că un obiect a căzut în zona Bariera Traian.

La fața locului au intervenit echipe specializate din cadrul IGSU și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru verificări și securizarea perimetrului.

Primele evaluări au arătat că o anexă dintr-o gospodărie a fost afectată, iar un stâlp de electricitate a fost avariat. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe puncte din zonă, iar perimetrul a fost izolat de Poliția Română și militarii MApN.