Altă dronă găsită în Tulcea, pe un câmp, duminică. MApN și SRI fac anchetă

O dronă intactă a fost găsită, duminică, pe un câmp din județul Tulcea. MApN a transmis că drona se află între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea.

Anunțul vine după ce sâmbătă o altă dronă cu explozibil a căzut în orașul Galați, peste anexa unei case, iar alte fragmente de dronă au fost găsite în zona unei feme de lângă comuna tulceană Văcăreni.

Comunicatul MApN despre drona căzută duminică în județul Tulcea

"Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, despre faptul că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

Perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța", transmite MApN.