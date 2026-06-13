Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Timișoara. Zeci de locatari, evacuați / VIDEO

Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Un apartament aflat la parterul unui bloc cu patru etaje din municipiul Timișoara a fost afectat sâmbătă dimineața de o explozie urmată de incendiu. În urma incidentului, pompierii din cadrul ISU Timiș au evacuat 43 de locatari din clădire pentru a elimina orice risc suplimentar.

Echipajele medicale au acordat primul ajutor pentru trei adulți care se aflau în stare conștientă și cooperantă. Niciuna dintre persoanele evaluate nu a avut nevoie de transport la spital, potrivit informațiilor transmise de ISU Timiș.

Intervenție cu mai multe echipaje de pompieri și salvatori

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. De asemenea, au fost mobilizate echipajul CBRN, o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Autoritățile au intervenit rapid pentru limitarea pericolului

Mobilizarea amplă a forțelor de intervenție a avut ca scop protejarea locatarilor și gestionarea în siguranță a efectelor produse de explozie și de incendiul izbucnit în apartamentul situat la parterul imobilului, informează Agerpres.