Lovitură pentru Diana Șoșoacă la Tribunalul UE. Cererea privind suspendarea ridicării imunității, respinsă

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Tribunalul Uniunii Europene a decis că nu sunt întrunite condițiile pentru suspendarea deciziei Parlamentului European privind ridicarea parțială a imunității Dianei Șoșoacă.

Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea eurodeputatei Diana Iovanovici Şoşoacă de suspendare a deciziei prin care Parlamentul European i-a ridicat parţial imunitatea parlamentară.

În Ordonanţa pronunţată de vicepreşedintele Tribunalului Uniunii Europene, Savvas Papasavvas, în cauza T-283/26 R, instanţa a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru suspendarea temporară a executării deciziei Parlamentului European până la soluţionarea procesului privind anularea acesteia şi a respins cererea eurodeputatei.

Potrivit ordonanţei, pronunţată la 16 iulie şi disponibilă pe site-ul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (InfoCuria), Diana Iovanovici Şoşoacă a sesizat Tribunalul UE, la 7 mai 2026, prin două demersuri distincte: o acţiune prin care solicită anularea deciziei Parlamentului European şi o cerere de suspendare a executării acesteia până la soluţionarea procesului.

Acţiunea principală, prin care eurodeputata cere anularea deciziei Parlamentului European privind ridicarea parţială a imunităţii sale, va fi analizată separat şi rămâne în curs de judecată.

După ce solicitarea a fost anunţată în plenul Parlamentului European şi trimisă Comisiei pentru afaceri juridice, Diana Iovanovici Şoşoacă a fost audiată de această comisie la 24 martie 2026.

La 23 aprilie 2026, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat raportul prin care a recomandat ridicarea parţială a imunităţii, iar Parlamentul European a decis ridicarea imunităţii eurodeputatei pentru procedurile penale vizate, cu excepţia celei referitoare la afirmaţiile făcute în discursul susţinut în plen la 11 februarie 2025, conform Agerpres.

Reacția europarlamentarei la momentul cererii de ridicare a imunității

Solicitarea de ridicare a imunităţii eurodeputatei a fost transmisă Parlamentului European la 24 septembrie 2025 de ministrul român al justiţiei, în urma unei cereri formulate cu o zi înainte de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cererea viza continuarea cercetărilor în mai multe dosare penale.

Diana Șoșoacă a reacționat atunci într-un comunicat: "Astăzi, 23 septembrie 2025, am fost citată la Parchetul General, în Dosarul nr. 336/76/P/2021, ca suspect. O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere!

Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice și diplomatice. În plus, avocatul meu se află în afara țării. Dreptul meu la apărare este sfânt și nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori!

În loc să respecte Constituția și legile acestei țări, se aruncă pe piață amenințarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală și scandaloasă, menită să dea bine la televizor și să justifice execuțiile publice comandate politic.

Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România!

Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume.

Le transmit public procurorilor și celor care trag sforile din umbră: nu veți reuși! Nu puteți să mă opriți nici prin dosare fabricate, nici prin amenințări, nici prin hărțuire! România și Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică și instituțională din țara noastră!

S.O.S. România va denunța aceste abuzuri peste tot, în țară și în afara țării, iar adevărul va ieși la lumină".

Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă, după ce procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pe numele europarlamentarei pentru o serie de fapte grave, inclusiv acuzaţii legate de promovarea ideilor legionare, informează instituţia într-un comunicat.

Diana Şoşoacă a fost citată la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat pentru audieri.

În comunicatul oficial, Parchetul a reluat toate capetele de acuzare.

Comunicatul oficial al Prachetului

"Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal", a transmis marţi Parchetul într-un comunicat de presă.

Totodată, procurorul general Alex Florența a iniţiat formal procedura pentru ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, demers necesar pentru continuarea urmăririi penale. Conform legislaţiei, solicitarea va fi înaintată Parlamentului European, care va decide asupra cererii de încuviinţare.

"Sunt un om care deranjez"

Întrebată despre solicitarea Parchetului General de ridicare a imunităţii sale, Diana Şoşoacă a reacţionat dur la România TV, acuzând procurorii de „un circ cu care ne-am obişnuit de pe vremea Laurei Kovesi”. Europarlamentara susţine, totodată, că i s-ar fi schimbat și procurorul de caz.

Ea a afirmat că dosarul a fost preluat de un alt magistrat, „venit pe filiera Soros”, şi că demersul de ridicare a imunităţii ar fi fost lansat de mai mult timp, dar făcut public acum, când ştia că nu se poate prezenta la Parchet. „Am făcut o cerere de amânare pentru că nu mă pot prezenta. România e un loc unde se desfăşoară o adevărată luptă între naţionalişti şi globalişti, iar eu sunt vizată. Sunt un om care deranjez”, a susţinut Şoşoacă.

Avocata sa, Mariana Ştefan, a depus o solicitare pentru ca audierea să aibă loc săptămâna viitoare, în condiţiile în care europarlamentara se află în prezent la Bruxelles. „N-au voie să mă aresteze până nu există o hotărâre definitivă, este doar circ”, a mai spus Diana Şoşoacă.

Contextul anchetei include mai multe episoade publice controversate

Contextul anchetei include mai multe episoade publice controversate. La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Şoşoacă a participat la o comemorare organizată la o troiţă din Tâncăbeşti, prilej cu care a adus omagii liderului mişcării legionare Corneliu Zelea-Codreanu. Despre acel moment, europarlamentara a declarat în mediul online: "E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot".

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat după ce Şoşoacă a susţinut, într-un mesaj transmis live pe YouTube, aprecieri la adresa fostului lider legionar; atunci ea a afirmat: "Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât 'Trăiască Legiunea și Căpitanul' care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!".

Un alt demers penal a apărut în urma unui denunţ înaintat în februarie 2025 de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), care a reclamat promovarea cultului lui Nicolae Ceauşescu. În data de 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European, Diana Şoşoacă a făcut o intervenţie în care a lăudat, în termeni elogioşi, dictatura comunistă, afirmând: "Nimeni nu l-a egalat vreodată".

Parchetul continuă cercetările şi, deocamdată, nu a comunicat alte măsuri preventive. Ridicarea imunităţii ar permite anchetatorilor să continue urmărirea penală fără impedimente procedurale, în timp ce decizia finală asupra vinovăţiei va reveni instanţelor competente, conform Agerpres.

Ea a afirmat că există o serie de precedente care au dus aici. "Sunt precedentul 5 octombrie 2024, care a fost anularea constituţiei României, anularea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. S-a ajuns la 6 decembrie 2024, anularea alegerilor, ceea ce nu s-a întâmplat nicăieri în lumea asta, neconstituţional, nelegal. Am avut respingere de candidatură de două ori, sunt singura respinsă de Curtea Constituţională, celălalt a fost doar de BEC", a spus eurodeputata din grupul Neafiliaţilor.

"Ce se întâmplă acum? Avem o parte pentru care a fost ridicată imunitatea, se va transmite probabil în 48 de ore către Parchetul General, iar Parchetul General a cerut ridicarea imunităţii pentru percheziţie, reţinere, arestare şi control judiciar. Astea sunt motivele pe care le-a invocat Parchetul General. Deci, joi noaptea, când ne întoarcem cu toţii, s-ar putea să fiţi cu camerele deschise pentru că s-ar putea să mă ridice (...)", a spus Şoşoacă în faţa sălii de plen de la Strasbourg în aprilie 2026.

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