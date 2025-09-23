Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Reacția europarlamentarei

Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă, după ce procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pe numele europarlamentarei pentru o serie de fapte grave, inclusiv acuzaţii legate de promovarea ideilor legionare, informează instituţia într-un comunicat.

Diana Şoşoacă a fost citată marţi la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat pentru audieri.

În comunicatul oficial, Parchetul reia toate capetele de acuzare.

Comunicatul oficial

"Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal", a transmis marţi Parchetul într-un comunicat de presă.

Totodată, procurorul general Alex Florența a iniţiat formal procedura pentru ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, demers necesar pentru continuarea urmăririi penale. Conform legislaţiei, solicitarea va fi înaintată Parlamentului European, care va decide asupra cererii de încuviinţare.

Diana Şoşoacă a reacţionat dur

Întrebată despre solicitarea Parchetului General de ridicare a imunităţii sale, Diana Şoşoacă a reacţionat dur la România TV, acuzând procurorii de „un circ cu care ne-am obişnuit de pe vremea Laurei Kovesi”. Europarlamentara susţine, totodată, că i s-ar fi schimbat și procurorul de caz.

Ea a afirmat că dosarul a fost preluat de un alt magistrat, „venit pe filiera Soros”, şi că demersul de ridicare a imunităţii ar fi fost lansat de mai mult timp, dar făcut public acum, când ştia că nu se poate prezenta la Parchet. „Am făcut o cerere de amânare pentru că nu mă pot prezenta. România e un loc unde se desfăşoară o adevărată luptă între naţionalişti şi globalişti, iar eu sunt vizată. Sunt un om care deranjez”, a susţinut Şoşoacă.

Avocata sa, Mariana Ştefan, a depus o solicitare pentru ca audierea să aibă loc săptămâna viitoare, în condiţiile în care europarlamentara se află în prezent la Bruxelles. „N-au voie să mă aresteze până nu există o hotărâre definitivă, este doar circ”, a mai spus Diana Şoşoacă.

Contextul anchetei include mai multe episoade publice controversate

Contextul anchetei include mai multe episoade publice controversate. La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Şoşoacă a participat la o comemorare organizată la o troiţă din Tâncăbeşti, prilej cu care a adus omagii liderului mişcării legionare Corneliu Zelea-Codreanu. Despre acel moment, europarlamentara a declarat în mediul online: "E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot".

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat după ce Şoşoacă a susţinut, într-un mesaj transmis live pe YouTube, aprecieri la adresa fostului lider legionar; atunci ea a afirmat: "Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât 'Trăiască Legiunea și Căpitanul' care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!".

Un alt demers penal a apărut în urma unui denunţ înaintat în februarie 2025 de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), care a reclamat promovarea cultului lui Nicolae Ceauşescu. În data de 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European, Diana Şoşoacă a făcut o intervenţie în care a lăudat, în termeni elogioşi, dictatura comunistă, afirmând: "Nimeni nu l-a egalat vreodată".

Parchetul continuă cercetările şi, deocamdată, nu a comunicat alte măsuri preventive. Ridicarea imunităţii ar permite anchetatorilor să continue urmărirea penală fără impedimente procedurale, în timp ce decizia finală asupra vinovăţiei va reveni instanţelor competente, conform Agerpres.