Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Reacția europarlamentarei

Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă.
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă, după ce procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pe numele europarlamentarei pentru o serie de fapte grave, inclusiv acuzaţii legate de promovarea ideilor legionare, informează instituţia într-un comunicat.
Diana Şoşoacă a fost citată marţi la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat pentru audieri.
În comunicatul oficial, Parchetul reia toate capetele de acuzare.
"Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal", a transmis marţi Parchetul într-un comunicat de presă.
Totodată, procurorul general Alex Florența a iniţiat formal procedura pentru ridicarea imunităţii parlamentare a Dianei Şoşoacă, demers necesar pentru continuarea urmăririi penale. Conform legislaţiei, solicitarea va fi înaintată Parlamentului European, care va decide asupra cererii de încuviinţare.
Întrebată despre solicitarea Parchetului General de ridicare a imunităţii sale, Diana Şoşoacă a reacţionat dur la România TV, acuzând procurorii de „un circ cu care ne-am obişnuit de pe vremea Laurei Kovesi”. Europarlamentara susţine, totodată, că i s-ar fi schimbat și procurorul de caz.
Ea a afirmat că dosarul a fost preluat de un alt magistrat, „venit pe filiera Soros”, şi că demersul de ridicare a imunităţii ar fi fost lansat de mai mult timp, dar făcut public acum, când ştia că nu se poate prezenta la Parchet. „Am făcut o cerere de amânare pentru că nu mă pot prezenta. România e un loc unde se desfăşoară o adevărată luptă între naţionalişti şi globalişti, iar eu sunt vizată. Sunt un om care deranjez”, a susţinut Şoşoacă.
Avocata sa, Mariana Ştefan, a depus o solicitare pentru ca audierea să aibă loc săptămâna viitoare, în condiţiile în care europarlamentara se află în prezent la Bruxelles. „N-au voie să mă aresteze până nu există o hotărâre definitivă, este doar circ”, a mai spus Diana Şoşoacă.
Contextul anchetei include mai multe episoade publice controversate. La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Şoşoacă a participat la o comemorare organizată la o troiţă din Tâncăbeşti, prilej cu care a adus omagii liderului mişcării legionare Corneliu Zelea-Codreanu. Despre acel moment, europarlamentara a declarat în mediul online: "E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot".
În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat după ce Şoşoacă a susţinut, într-un mesaj transmis live pe YouTube, aprecieri la adresa fostului lider legionar; atunci ea a afirmat: "Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât 'Trăiască Legiunea și Căpitanul' care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!".
Un alt demers penal a apărut în urma unui denunţ înaintat în februarie 2025 de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), care a reclamat promovarea cultului lui Nicolae Ceauşescu. În data de 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European, Diana Şoşoacă a făcut o intervenţie în care a lăudat, în termeni elogioşi, dictatura comunistă, afirmând: "Nimeni nu l-a egalat vreodată".
Parchetul continuă cercetările şi, deocamdată, nu a comunicat alte măsuri preventive. Ridicarea imunităţii ar permite anchetatorilor să continue urmărirea penală fără impedimente procedurale, în timp ce decizia finală asupra vinovăţiei va reveni instanţelor competente, conform Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu