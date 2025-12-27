€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Justiție Angajat al Școlii de Poliție Câmpina, reținut pentru tentativă de viol
Data actualizării: 06:57 27 Dec 2025 | Data publicării: 06:36 27 Dec 2025

Angajat al Școlii de Poliție Câmpina, reținut pentru tentativă de viol
Autor: Crişan Andreescu

scoala politie
 

Un angajat al Școlii de Agenți de Poliție 'Vasile Lascăr' Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev, fapta fiind sesizată în urmă cu o săptămână de către reprezentanții unității de învățământ.

'La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova - Serviciul de Investigații Criminale se efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal, din Câmpina', a transmis IJP.

Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de poliție, în vederea audierii.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că bărbatul de 49 de ani este angajat al Școlii de Poliție 'Vasile Lascăr' Câmpina, fiind încadrat ca personal de serviciu, iar persoana pe care ar fi încercat să o violeze este un elev al unității de învățământ.

Bărbatul de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive.

'Având în vedere faptul că cercetările sunt în curs de desfășurare, conform prevederilor legale aplicabile, acestea sunt informațiile care pot fi comunicate public, în vederea protejării integrității procedurale și a bunei desfășurări a anchetei penale', precizează IJP Prahova.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
BANCUL ZILEI. După căsătorie
Publicat acum 35 minute
Angajat al Școlii de Poliție Câmpina, reținut pentru tentativă de viol
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Horoscop 27 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 20 minute
Trump îl avertizează pe Zelenski înainte de discuțiile de la Mar-a-Lago: "Nu are nimic până când nu îmi dau acordul"
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Care sunt produsele bune din lista de E-uri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 57 minute
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 14 ore si 1 minut
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 25 Dec 2025
Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
Publicat pe 25 Dec 2025
Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 21 decembrie / video
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close