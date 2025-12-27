Angajat al Școlii de Poliție Câmpina, reținut pentru tentativă de viol

'La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova - Serviciul de Investigații Criminale se efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal, din Câmpina', a transmis IJP.

Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de poliție, în vederea audierii.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că bărbatul de 49 de ani este angajat al Școlii de Poliție 'Vasile Lascăr' Câmpina, fiind încadrat ca personal de serviciu, iar persoana pe care ar fi încercat să o violeze este un elev al unității de învățământ.

Bărbatul de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive.

'Având în vedere faptul că cercetările sunt în curs de desfășurare, conform prevederilor legale aplicabile, acestea sunt informațiile care pot fi comunicate public, în vederea protejării integrității procedurale și a bunei desfășurări a anchetei penale', precizează IJP Prahova.