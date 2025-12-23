Prefectul și subprefectul de Olt, audiați acum la Parchetul Militar, investigați de procurorul Bârlog. Ar fi tras 60 de gloanțe

Prefectul de Olt, Cosmin Floreanu (PSD), și subprefectul județului, Ștefan Nicolae (PNL), se află în acest moment la Parchetul Militar din București pentru audieri, potrivit surselor România TV.

Cazul are legătură cu un exercițiu militar desfășurat în luna mai în județul Olt, la care au participat și cei doi oficiali. Conform surselor, după încheierea acțiunii, prefectul și subprefectul ar fi dorit să testeze armele, efectuând împușcături - în total, aproximativ 60 de gloanțe, deși nu aveau voie. Incidentul a ajuns ulterior în atenția autorităților, iar cei doi au fost chemați să ofere explicații oficiale. Folosirea armelor de foc fără condițiile legale necesare poatea duce la o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 4 ani.

Investigația este condusă de procurorul Bogdan Pârlog, cunoscut pentru implicarea sa în întâlnirea magistraților de la Cotroceni cu Nicușor Dan și pentru participarea la documentarul "Justiția Capturată", realizat de Recorder. Ancheta vizează clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul și stabilirea eventualelor responsabilități.

