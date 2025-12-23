€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri Apar primele concluzii după chestionarul CSM. Cine sunt vinovații după prescripțiile din Justiție
Data publicării: 19:04 23 Dec 2025

Apar primele concluzii după chestionarul CSM. Cine sunt vinovații după prescripțiile din Justiție
Autor: Roxana Neagu

csm sigla csm institutie justitie Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Foto: Agerpres
 

Fostul membru CSM, avocatul Toni Neacșu, vine cu prima concluzie a chestionarului CSM.

”Percepțiile judecătorilor, în cea mai amplă chestionare a lor făcută vreodată (2.583, din care 1315 au completat anonim), confirmă cauzele prescripției dosarelor penale în instanțe, așa cum au reieșit din analiza mea amplă de astăzi:

1. Omisiunea modificării Codului penal timp de 4 ani (2018-2022), deși aceasta trebuia obligatoriu făcută în 45 de zile.

2. Durata urmăririi penale, dosarele ajungând târziu la instanțele de judecată” arată avocatul Toni Neacșu, publicând un document în acest sens, justificativ, ca urmare a chestionarului realizat de CSM, în perioada 16  - 21 decembrie 2025. 

Apar primele concluzii după chestionarul CSM. Cine sunt vinovații după prescripțiile din Justiție

Citește și: CSM i-a luat fața președintelui: nu a făcut referendum, ci chestionar. 2600 de judecători au răspuns deja 

Amintim că și președintele Nicușor Dan vrea o consultare, chiar cu privire la CSM, un fel de vot prin corespondență. 

Citește și: Culise: Ce va face președintele Nicușor Dan după 10 ore de discuții cu magistrații. Adevărata miză 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

csm
chestionar
referendum
justitie
toni neacsu
prescriptie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Climatul de afaceri în România se deteriorează puternic în 2025, dar companiile își păstrează încrederea pe termen mediu
Publicat acum 19 minute
Apar primele concluzii după chestionarul CSM. Cine sunt vinovații după prescripțiile din Justiție
Publicat acum 24 minute
Vince Zampella, creatorul jocului "Call of Duty", a murit într-un accident grav (VIDEO)
Publicat acum 50 minute
Asistența medicală stomatologică, uitată în Ordonanța Trenuleț. Accesul la servicii, grav afectat
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Amânarea cu un an a creșterii valorii punctului pentru medicii din ambulatoriu este inacceptabilă, reacționează Rafila
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 21 Dec 2025
”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj
Publicat acum 22 ore si 15 minute
Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat. Îl înlocuiește Marilen Pirtea?
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close