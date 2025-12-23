Apar primele concluzii după chestionarul CSM. Cine sunt vinovații după prescripțiile din Justiție

”Percepțiile judecătorilor, în cea mai amplă chestionare a lor făcută vreodată (2.583, din care 1315 au completat anonim), confirmă cauzele prescripției dosarelor penale în instanțe, așa cum au reieșit din analiza mea amplă de astăzi:

1. Omisiunea modificării Codului penal timp de 4 ani (2018-2022), deși aceasta trebuia obligatoriu făcută în 45 de zile.

2. Durata urmăririi penale, dosarele ajungând târziu la instanțele de judecată” arată avocatul Toni Neacșu, publicând un document în acest sens, justificativ, ca urmare a chestionarului realizat de CSM, în perioada 16 - 21 decembrie 2025.

