Fost procuror DNA, radiografie a mandatelor lui Emil Constantinescu și Traian Băsescu: Prăbușire a instituției prezidențiale

Marius Cătălin Vartic, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat, a ținut o prelegere în fața președintelui Nicușor Dan în legătură cu „rețelele de putere“ din sistemul de justiție, pe care președintele Emil Constantinescu nu a putut să le stăpânească, iar în fața cărora Traian Băsescu a clacat la final de mandat.

„Tot acest ghem de minciuni și complicități au creat rețele de putere formală și informală care s-au updatat și au evoluat în timp și care au făcut posibil eșecul președintelui Emil Constantinescu, președinte care deși a fost reformist și înconjurat de importanți membri ai partidelor istorice, adevărați martiri ai neamului românesc - îl amintesc pe politicianul cu aură de sfânt Corneliu Coposu - a fost nevoit să capituleze, după patru ani, cu fraza „pot spune că am fost învins de sistem“, citez din memorie.

Venirea lui Traian Băsescu a fost marcată de asumarea condamnării politice a comunismului, de reabilitarea încrederii în justiție, dar din păcate cu un final de mandat, când rolul de arbitru al acestuia a fost transformat în jucător constituțional, cu gestionarea deficitară a conflictului de interese în care l-au introdus familia și apropiații. Expresia „trei din echipa mea au arestat alți trei din echipa mea“ marchează această prăbușire a obiectivității instituției prezidențiale“, a spus Marius Cătălin Vartic, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat.

