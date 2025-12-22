€ 5.0881
Fost procuror DNA, radiografie a mandatelor lui Emil Constantinescu și Traian Băsescu: Prăbușire a instituției prezidențiale
Data publicării: 14:22 22 Dec 2025

Fost procuror DNA, radiografie a mandatelor lui Emil Constantinescu și Traian Băsescu: Prăbușire a instituției prezidențiale
Autor: Ioan-Radu Gava

marius catalin vartic Foto: Captură foto Presidency.ro
 

Un fost procuror DNA a făcut o scurtă istorie a „rețelelor de putere“ din justiție care nu au putut fi stăpânite de instituția prezidențială în timpul mandatelor lui Emil Constantinescu și Traian Băsescu.

Marius Cătălin Vartic, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat, a ținut o prelegere în fața președintelui Nicușor Dan în legătură cu „rețelele de putere“ din sistemul de justiție, pe care președintele Emil Constantinescu nu a putut să le stăpânească, iar în fața cărora Traian Băsescu a clacat la final de mandat. 

„Tot acest ghem de minciuni și complicități au creat rețele de putere formală și informală care s-au updatat și au evoluat în timp și care au făcut posibil eșecul președintelui Emil Constantinescu, președinte care deși a fost reformist și înconjurat de importanți membri ai partidelor istorice, adevărați martiri ai neamului românesc - îl amintesc pe politicianul cu aură de sfânt Corneliu Coposu - a fost nevoit să capituleze, după patru ani, cu fraza „pot spune că am fost învins de sistem“, citez din memorie.

Venirea lui Traian Băsescu a fost marcată de asumarea condamnării politice a comunismului, de reabilitarea încrederii în justiție, dar din păcate cu un final de mandat, când rolul de arbitru al acestuia a fost transformat în jucător constituțional, cu gestionarea deficitară a conflictului de interese în care l-au introdus familia și apropiații. Expresia „trei din echipa mea au arestat alți trei din echipa mea“ marchează această prăbușire a obiectivității instituției prezidențiale“, a spus Marius Cătălin Vartic, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat.

CITEȘTE ȘI              -                Un magistrat a venit la Cotroceni ca să-i ia apărarea lui Cristi Danileț în fața lui Nicușor Dan / video

marius catalin vartic
traian basescu
emil constantinescu
