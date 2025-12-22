Nicușor Dan cere lămuriri cu privire la bilețelele din magistratură. Propunerea unui judecător de la Curtea de Apel Ploiești / video

Președintele Nicușor Dan a insistat, în discuția cu magistrații de la Palatul Cotroceni, asupra concursurilor pe care candidații le dau la intrarea în magistratură, după ce aceștia au vorbit de existența unor „bilețele“ care se distrug imediat după concurs. De asemenea, șeful statului le-a cerut magistraților să nu devieze de la subiect, anume „interferență cumva injustă în carieră și în procedurile care țin de organizarea activității de magistrat“.

Judecătorul Mihai Cătălin Constantin de la Curtea de Apel Ploiești a cerut introducerea „unui test de gândire critică“ și a unui „test psihologic“ în locul faimoaselor „bilețele“.

„Cred că chestiunile fundamentale pentru care ne-am întâlnit azi sunt aceste acuze și sesizări, interfența cumva injustă în carieră și în procedurile ce țin de organizarea activității de magistrat. Cred că ar trebui să ne concentrăm la această discuție. Mai am o întrebare punctuală: Ați spus la început de niște bilețele?“, a spus Nicușor Dan în cadrul consultărilor.

CITEȘTE ȘI - ”Pentru 250 de magistrați (din 7000) președintele aruncă țara în haos” atenționează Toni Neacșu. Ce arată raportul Președinției după documentarul Recorder

„Candidații la admiterea în magistratură au de ales între mai multe bilețele care sunt pregătite de către comisie. Pe bilețele sunt subiectele. Acele bilețele nu se mai arhivează, ci se distrug. De aceea trebuie intervenit. Trebuie transparență, pentru că devii magistrat. Nu: Uite bilețelul, nu mai e bilețelul. Un test de gândire critică, vedem dacă ești capabil, după aceea ai test psihologic, dacă se apreciază că ai tu niște devianțe. E nevoie de transparență de oameni pregătiți și de meritocrație. Asta e părerea mea“, a spus Mihai Cătălin Constantin, judecător în cadrul Curții de Apel Ploiești.

Reamintim că președintele României a demarat consultări cu reprezentanți din magistratură după apariția documentarului „Justiție capturată“ în care sunt evidențiate mai multe probleme endemice din această breaslă. Duminică, președintele României a anunțat că după sărbători va organiza un referendum în rândul magistraților în care aceștia să se exprime cu privire la acțiunile Consiliului Superior al Magistraturii.

CITEȘTE ȘI - Un magistrat a venit la Cotroceni ca să-i ia apărarea lui Cristi Danileț în fața lui Nicușor Dan / video