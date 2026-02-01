FOTO Cine e fostul șef al Jandarmeriei Cluj, acuzat că ar fi abuzat o minoră. A fost plasat în arest la domiciliu

Potrivit presei locale, inculpatul ar fi generalul de brigadă în rezervă Aurel Litan, fost șef al Jandarmeriei din Cluj și preşedintele filialei Cluj a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere.

Când și unde s-ar fi întâmplat abuzul asupra minorei

Abuzul s-ar fi făcut, în decembrie 2025, la etajul superior al reședinței sale din Gârbău, Cluj, unde ”ar fi profitat de poziţia de autoritate deţinută în raport cu victima”. Victima este o minoră în vârstă de 17 ani.

”În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în data de 04.12.2025, cu aproximaţie în intervalul 15:30 - 16:19, aflându-se la etajul superior al reşedinţei situate în localitatea Gârbău, judeţul Cluj, profitând de poziţia de autoritate deţinută în raport cu victima, a săvârşit, prin constrângere şi punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 17 ani”, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Procurorii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore. Ulterior, s-a cerut arestarea preventivă, dar instanţa a hotărât plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile.

Fostul șef al Jandarmeriei Cluj, acuzat de o infracţiunea de o gravitate deosebit de ridicată

Procurorii au apreciat că infracţiunea este una de o gravitate deosebit de ridicată, ”avându-se în vedere faptul că inculpatul, fost ofiţer superior, persoană educată, în vârstă de 68 de ani, care nu avea o relaţie personală preexistentă cu minora, a exploatat diferenţa semnificativă de vârstă, statutul social şi poziţia de autoritate deţinută pentru a crea un cadru favorabil comiterii agresiunii sexuale, sens în care ansamblul probator administrat conturează inclusiv recurgerea de către autor la mecanisme de manipulare psihologică specifice fenomenului de tip grooming”.

Judecătorii clujeni au respins propunerea Parchetului de arestare preventivă a inculpatului, cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Însă a dispus măsura arestului la domiciliu timp de 30 de zile, începând cu data de 31 ianuarie 2026.

Inculpatul are obligativitatea purtării unui sistem electronic de supraveghere, dar și respectarea mai multor restricții și obligații, printre care interdicția de a comunica cu victima și martorii, în caz de încălcare sancțiunea va fi arest preventiv.

