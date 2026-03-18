€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
Data actualizării: 09:06 18 Mar 2026 | Data publicării: 09:02 18 Mar 2026

Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Autor: Alexandra Curtache

Numărul telespectatorilor care au urmărit în direct ceremonia de decernare a premiilor Oscar a înregistrat o scădere cu 9% comparativ cu anul trecut, conform cifrelor de audienţă publicate marţi.

Aproximativ 17,9 milioane de persoane au urmărit duminică marea ceremonie de decernare a premiilor de la Hollywood, în cadrul căreia thrillerul politic al lui Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another", a fost recompensat cu şase statuete, inclusiv pentru cel mai bun film, transmite miercuri AFP.

Această cifră include telespectatorii postului ABC şi ai platformei de streaming Hulu, ambele deţinute de Disney.

Momente artistice și premii importante

Această a 98-a ceremonie a inclus interludii muzicale din fenomenul Netflix "KPop Demon Hunters" şi din "Sinners", incursiunea demonică a lui Ryan Coogler în blues-ul afro-american.

Michael B. Jordan, care i-a interpretat pe fraţii gemeni Smoke şi Stack în "Sinners" a câştigat Oscarul pentru cel mai bun actor.

Ceremonia Oscarurilor, care atrăgea odinioară în mod regulat 40 de milioane de telespectatori, a înregistrat o scădere a audienţei care a ajuns până la 10,4 milioane în 2021, un an marcat de pandemie. De atunci, cifrele de audienţă s-au redresat treptat, până în acest an.

În 2025, ceremonia a ajuns la un public mai larg datorită serviciilor de streaming, accesibile de pe computere şi smartphone-uri.

Concurență puternică din partea altor evenimente

Scăderea înregistrată anul acesta se înscrie în tendinţa observată şi în cazul altor ceremonii de decernare a premiilor, precum Globurile de Aur şi premiile Grammy, cu o reducere similară a audienţei.

Transmisia de duminică a trebuit să facă faţă şi concurenţei din partea evenimentelor sportive, în special a semifinalelor World Baseball Classic, în cadrul cărora Statele Unite au învins Republica Dominicană.

Gala Oscarurilor, care încheie sezonul premiilor de la Hollywood, va fi difuzată în exclusivitate pe YouTube începând din 2029. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gala oscar
audienta
oscar 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
