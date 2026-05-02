După ce şi-a anunţat participarea la parada lui Putin, premierul slovac Fico a transmis că merge şi la Kiev și susține aderarea Ucrainei la UE

Prim-ministrul slovac Robert Fico a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Kiev în urma unei discuţii telefonice cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Slovacia şi Ucraina exprimându-şi voinţa de a-şi intensifica relaţiile, relatează AFP.

"Vom continua formatul reuniunilor comune ale guvernului şi vom efectua, de asemenea, vizite reciproce în capitalele noastre", a afirmat într-un comunicat Robert Fico, care a evitat până în prezent să se deplaseze la Kiev.

"Am confirmat că Slovacia susţine aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană pentru că vrem ca Ucraina, vecina noastră, să fie o ţară stabilă şi democratică", a adăugat el.

"Avem nevoie de relaţii solide între ţările noastre şi suntem amândoi pentru acest lucru", a postat la rândul său Zelenski pe contul său de X.

În plus, el a subliniat importanţa susţinerii Slovaciei pentru aderarea ţării sale la UE, precizând că l-a invitat pe premierul slovac să se deplaseze la Kiev şi că i-a mulţumit pentru invitaţia sa de a merge la Bratislava, cu "posibilitatea unei întâlniri în persoană într-un viitor apropiat".

Robert Fico a declarat că se va întâlni cu Zelenski luni la Erevan, capitala Armeniei, cu prilejul summitului Comunităţii politice europene (CPE).

El a mai declarat că doreşte "relaţii amicale între Slovacia şi Ucraina".

Declaraţiile de sâmbătă ale lui Fico au loc cu o săptămână înainte de plecarea sa la Moscova, unde urmează să asiste la manifestările dedicate victoriei Uniunii Sovietice în Al Doilea Război Mondial.