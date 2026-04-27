Ilie Bolojan invocă exemplul Syriza din Grecia: "Sper să nu ajungem în situația asta". Ce le-a promis Tsipras grecilor în 2015

Pus în fața unei iminente moțiuni de cenzură PSD-AUR și acuzat în repetate rânduri că a băgat România în recesiune prin măsurile de austeritate introduse, Ilie Bolojan invocă exemplul partidului Syriza din Grecia care le promisese oamenilor "soluții magice" la rezolvarea crizei economice.

"Pachetul de relansare economică, ca să poată fi pus în practică - și avem un angajament pentru asta - poate fi pus în practică dacă se fac reducerile din administrația publică, care trenează. Orice fel de lucru care într-o formă sau alta îl dai - sume de bani, reduceri de impozite și taxe - trebuie compensate prin reducere de cheltuieli. Toate reformele s-au făcut cu frâna de mână trasă. (...) Oricine va veni premier... nu există soluții ca de pe o zi pe alta să generezi schimbări. Le-aș fi făcut și eu, aș fi vrut să dau vești bune. (...)

Cei care cunosc ce s-a întâmplat în Grecia, știu că era un partid, Syriza, care a venit cu niște soluții magice. Acest partid a fost votat de oameni cu mare speranță, dar când și-au arătat limitele... că e ușor să vorbești și mai greu să faci în sisteme în care n-ai sprijin și cei cărora le aprinzi lumina și nu mai pot să profite ți se opun... În Grecia, l-au votat pe Tsipras, ca să ajungă după aceea Mitsotakis și să facă ce trebuie. Sper să nu ajungem în situația asta", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Detalii despre cazul Syriza, invocat de Ilie Bolojan

Cazul Syriza la care a făcut referire Ilie Bolojan a avut loc în anul 2015. Coaliția Stângii Radicale ajunsese la putere în Grecia, în plină criză a datoriilor. Contextul era unul dramatic. Grecia trecuse prin ani de austeritate severă, salariile și pensiile fuseseră tăiate, iar șomajul explodase. În acest context, liderul Syriza, Alexis Tsipras, a venit cu un mesaj puternic. Le-a promis oamenilor că va pune capăt austerității și că va renegocia datoria.

Problema a fost că odată ajuns la guvernare, Syriza s-a lovit de realitate. Grecia nu putea pur și simplu refuza regulile creditorilor fără riscul falimentului. În 2015, Guvernul Tsipras a organizat un referendum prin care grecii au respins condițiile creditorilor, dar la scurt timp guvernul a acceptat un nou program de austeritate, chiar mai dur în unele privințe. Din acest motiv mulți au considerat episodul un eșec al populismului economic. După erodarea Syriza, la guvernare a venit Kyriakos Mitsotakis, un premier considerat pro-business și reformist.