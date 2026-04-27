DCNews Politica Ilie Bolojan invocă exemplul Syriza din Grecia: "Sper să nu ajungem în situația asta". Ce le-a promis Tsipras grecilor în 2015
Data actualizării: 22:50 27 Apr 2026 | Data publicării: 22:44 27 Apr 2026

Ilie Bolojan invocă exemplul Syriza din Grecia: "Sper să nu ajungem în situația asta". Ce le-a promis Tsipras grecilor în 2015
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul Ilie Bolojan Ilie Bolojan speră că România nu va repeta scenariul Syriza din Grecia. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a invocat cazul partidului Syriza din Grecia atunci când vorbea despre pachetul de relansare economică.

Pus în fața unei iminente moțiuni de cenzură PSD-AUR și acuzat în repetate rânduri că a băgat România în recesiune prin măsurile de austeritate introduse, Ilie Bolojan invocă exemplul partidului Syriza din Grecia care le promisese oamenilor "soluții magice" la rezolvarea crizei economice.

"Pachetul de relansare economică, ca să poată fi pus în practică - și avem un angajament pentru asta - poate fi pus în practică dacă se fac reducerile din administrația publică, care trenează. Orice fel de lucru care într-o formă sau alta îl dai - sume de bani, reduceri de impozite și taxe - trebuie compensate prin reducere de cheltuieli. Toate reformele s-au făcut cu frâna de mână trasă. (...) Oricine va veni premier... nu există soluții ca de pe o zi pe alta să generezi schimbări. Le-aș fi făcut și eu, aș fi vrut să dau vești bune. (...)

Cei care cunosc ce s-a întâmplat în Grecia, știu că era un partid, Syriza, care a venit cu niște soluții magice. Acest partid a fost votat de oameni cu mare speranță, dar când și-au arătat limitele... că e ușor să vorbești și mai greu să faci în sisteme în care n-ai sprijin și cei cărora le aprinzi lumina și nu mai pot să profite ți se opun... În Grecia, l-au votat pe Tsipras, ca să ajungă după aceea Mitsotakis și să facă ce trebuie. Sper să nu ajungem în situația asta", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Detalii despre cazul Syriza, invocat de Ilie Bolojan

Cazul Syriza la care a făcut referire Ilie Bolojan a avut loc în anul 2015. Coaliția Stângii Radicale ajunsese la putere în Grecia, în plină criză a datoriilor. Contextul era unul dramatic. Grecia trecuse prin ani de austeritate severă, salariile și pensiile fuseseră tăiate, iar șomajul explodase. În acest context, liderul Syriza, Alexis Tsipras, a venit cu un mesaj puternic. Le-a promis oamenilor că va pune capăt austerității și că va renegocia datoria.

Problema a fost că odată ajuns la guvernare, Syriza s-a lovit de realitate. Grecia nu putea pur și simplu refuza regulile creditorilor fără riscul falimentului. În 2015, Guvernul Tsipras a organizat un referendum prin care grecii au respins condițiile creditorilor, dar la scurt timp guvernul a acceptat un nou program de austeritate, chiar mai dur în unele privințe. Din acest motiv mulți au considerat episodul un eșec al populismului economic. După erodarea Syriza, la guvernare a venit Kyriakos Mitsotakis, un premier considerat pro-business și reformist.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Ilie Bolojan invocă exemplul Syriza din Grecia: "Sper să nu ajungem în situația asta". Ce le-a promis Tsipras grecilor în 2015
Publicat acum 22 minute
Ilie Bolojan avertizează că PSD ar putea face demersuri împotriva lui Nicușor Dan
Publicat acum 39 minute
Nicușor Dan, discuție cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll despre semnarea unui acord pentru drone și sisteme anti-dronă
Publicat acum 48 minute
Ilie Bolojan, replică pentru PSD: Promisiunile nerealiste făcute cetățenilor sunt iresponsabile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Bogdan Chirieac, verdict despre moțiunea AUR-PSD: Momentul e „cel mai prost”, dar criza poate fi rezolvată în 24 de ore
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Ce urmează după moțiunea de cenzură PSD - AUR împotriva Guvernului Bolojan. Bogdan Chirieac: Exact asta se va întâmpla!
Publicat acum 9 ore si 28 minute
Zuckerman, prima reacție după ce AUR și PSD au anunțat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 6 ore si 50 minute
Planul PNL pentru a scăpa de moțiunea de cenzură PSD-AUR. Daniel Fenechiu: Nu excludem varianta alegerilor anticipate
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului
 
