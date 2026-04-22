Ilie Bolojan, la finalul consultărilor cu Nicușor Dan: Îmi asum în continuare mandatul de premier
Data actualizării: 12:29 22 Apr 2026 | Data publicării: 12:03 22 Apr 2026

Ilie Bolojan, la finalul consultărilor cu Nicușor Dan: Îmi asum în continuare mandatul de premier
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni.

Președintele României, Nicușor Dan, a început miercuri dimineață, la Palatul Cotroceni, consultările cu liderii Coaliției de guvernare, pe fondul deciziei Partidului Social-Democrat (PSD) de a-i retrage sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan. Primii care au intrat la consultări au fost cei de la PSD. După aproape o oră de discuții, Sorin Grindeanu a anunțat că una din soluțiile propuse lui Nicușor Dan a fost continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru. 

Bolojan: PNL va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea guvernului

După PSD, și PNL a intrat la consultări. Discuțiile au durat mai bine de o oră, iar ulterior premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a făcut declarații de presă, anunțând principalele concluzii.

"Am încheiat consultările cu domnul președinte și echipa de la Cotroceni, în care am prezentat poziția PNL. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri și anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susține în plan guvernamental și parlamentar activitatea guvernului în așa fel încât să putem desfășura o activitate în condiții cât mai bune, în această situație dificilă. Vom susține, atât în plan guvernamental, cât și în plan parlamentar, proiectele importante care sunt necesar a fi adoptate în perioada imediat următoare, în așa fel încât această criză politică generată de PSD să aibă efecte cât mai mici asupra absorbției de fonduri europene, asupra angajamentelor României și asupra situației economice în general.

Sunt 2-3 priorități. Una dintre ele ține de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbția fondurilor europene. Trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de Guvern. Pentru proiectele de legi este nevoie de un sprijin parlamentar și PNL va susține un moratoriu, în așa fel încât indiferent de partidele politice, România să îndeplinească aceste jaloane și să absorbim aceste fonduri.

Ilie Bolojan: L-am asigurat pe domnul președinte de responsabilitatea PNL și a mea personal pentru a asigura guvernarea țării 

Tot legat de fondurile europene, la autostrăzi, la spitale și la așcoli, este important ca în această perioadă să renegociem anumite termene, să aranjăm proiectele care nu pot fi finalizate într-o formă în care să nu pierdem granturi și aceasta este miza importantă a Ministerului Proiectelor Europene și a Guvernului în perioada următoare. De asemenea, până la finalul lunii mai, România, și celelalte țări UE trebuie să finalizeze contractele pe programul SAFE. Este important ca și aceste proiecte care țin de apărarea țării să fie aprobate.

Am prezentat aceste lucruri președintelui României, am avut un dialog bun și l-am asigurat pe domnul președinte de responsabilitatea PNL și a mea personal pentru a asigura guvernarea țării și a face ceea ce este necesar pentru a genera stabilitate, pentru a corecta lucrurile care nu sunt în regulă și pentru a asigura reformele", a declarat Ilie Bolojan la finalul consultărilor.

