Data actualizării: 10:33 22 Apr 2026 | Data publicării: 10:25 22 Apr 2026

PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Autor: Roxana Neagu

Delegația PSD, la consultările de la Cotroceni. Sorin Grindeanu, declarații

PSD a ieșit de la consultările de la Palatul Cotroceni, după aproape o oră de discuții.

„Am expus soluțiile viabile, ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru. Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD, evident, poate trece în Opoziție” a spus Sorin Grindeanu, liderul PSD, adăugând că social-democrații nu vor susține un guvern minoritar, nici nu vor face o altă majoritate decât cea precizată. 

Președintele PSD a apreciat că acest demers, de consultare, al președintelui Nicușor Dan este ”binevenit”. 

Citește și: Criză politică la vârf: Consultări la Cotroceni cu liderii coaliției. Nicuşor Dan discută cu liderii PSD

