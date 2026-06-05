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DCNews Politica Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac ca prim-ministru

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac ca prim-ministru

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 05 Iun 2026
eugen tomac si nicusor dan Eurgen Tomac și președintele Nicușor Dan
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Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul prin care îl desemnează pe Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru.

Administrația Prezidențială a anunțat vineri că președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan a semnat decretul

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern”, transmite Administrația Prezidențială.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru. Eugen Tomac a fost alături de preşedinte în momentul anunţului.

Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern tehnic

Nicușor Dan a spus despre Eugen Tomac că are ”şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie”. Tomac şi-a exprimat recunoştinţa pentru nominalizare şi a declarat că va prezenta un Guvern tehnic, nu unul politic.

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