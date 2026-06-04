Cine este Eugen Tomac, desemnat pentru funcția de premier. De la jurnalism la vârful politicii. Parcursul său puțin cunoscut

Eugen Tomac s-a născut la 27 iunie 1981 în localitatea Babele, cunoscută astăzi sub numele de Oziornoe, din raionul Ismail, regiunea Odesa, aflată în sudul Basarabiei, pe teritoriul actual al Ucrainei. Provine dintr-o familie de români basarabeni și a ajuns în România la sfârșitul anilor '90 pentru a-și continua studiile.

A urmat cursurile Centrului Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni, după care a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București și a continuat pregătirea academică printr-un program de master dedicat istoriei României în secolul XX. Din 2006 este doctorand al aceleiași universități.

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Activitatea pentru românii din afara granițelor

Încă din perioada studenției, Eugen Tomac s-a implicat în proiecte dedicate comunităților românești din afara țării. În anul 2000 a înființat Liga Tinerilor Români de Pretutindeni, organizație pe care a condus o perioadă îndelungată.

În această calitate a coordonat programe educaționale și civice dezvoltate împreună cu Ambasada Statelor Unite la București. Printre acestea s a numărat și proiectul News to Know, destinat comunităților rurale defavorizate din România și susținut de Departamentul de Stat al SUA.

În 2005 a participat la înființarea Centrului pentru Educație Democratică și a coordonat studiul Focus on Romanians, o analiză privind situația românilor din diaspora și a comunităților istorice aflate în afara granițelor României.

Debutul în administrația publică

Experiența sa profesională a început în presă, ca redactor la revista Magazin Istoric, unde a lucrat între 2004 și 2006.

Ulterior a intrat în administrația publică, fiind responsabil pentru relația cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale. A continuat apoi activitatea la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi și a ocupat funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Între 2009 și 2012 a coordonat programe dedicate comunităților românești din străinătate atât în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cât și la nivelul Guvernului României.

Apropiat al lui Traian Băsescu și fondator al PMP

Parcursul politic al lui Eugen Tomac este legat de fostul președinte al României, Traian Băsescu.

A intrat în Partidul Democrat Liberal și a ocupat funcții de conducere în organizația Diaspora. În 2013 a părăsit formațiunea și s a alăturat proiectului politic care avea să devină Partidul Mișcarea Populară.

De-a lungul timpului a fost vicepreședinte și președinte al PMP și a condus partidul în mai multe mandate. Din februarie 2022 ocupă din nou funcția de președinte al formațiunii.

Două mandate de deputat în Parlamentul României

În urma alegerilor parlamentare din 2012, Eugen Tomac a devenit deputat ales în circumscripția Diaspora.

În Parlament a condus Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și a făcut parte din mai multe structuri dedicate relației cu Republica Moldova și afacerilor europene.

În 2016 a obținut un nou mandat de deputat, de această dată în București, pe listele PMP. În acea perioadă a activat în Comisia pentru politică externă și în Comisia pentru afaceri europene.

Cariera europeană a lui Eugen Tomac

La alegerile europarlamentare din 2019, Eugen Tomac a fost ales membru al Parlamentului European. A activat în Grupul Partidului Popular European și a făcut parte din comisii dedicate ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și drepturilor omului.

A fost implicat și în organisme europene care monitorizează interferențele externe în procesele democratice și combaterea dezinformării.

În 2024 a obținut un nou mandat de europarlamentar pe lista Alianței Dreapta Unită, formată de USR, PMP și Forța Dreptei. În prezent activează în Grupul Renew Europe și este membru în mai multe comisii și delegații parlamentare europene, inclusiv cele dedicate relației Uniunii Europene cu Republica Moldova și Serbia.

Eugen Tomac deține, potrivit informațiilor publice, două terenuri în România și două locuințe în Belgia. Printre acestea se numără un apartament la Bruxelles și o casă cu o suprafață de 352 de metri pătrați în Charleroi.

Imobilele din Belgia sunt deținute împreună cu soția sa, Diana Postica. Aceasta lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și ocupă funcția de viceconsul la Bruxelles. Înainte de această poziție, a reprezentat statul român într-o companie din sectorul energiei.

În ceea ce privește activitatea financiară și politică, Eugen Tomac a împrumutat partidul pe care îl conduce cu aproximativ jumătate de milion de lei. Ca europarlamentar, veniturile sale lunare se situează, potrivit declarațiilor publice, între 8.000 și 10.000 de euro.

Relația cu Nicușor Dan

Eugen Tomac s-a numărat printre susținătorii lui Nicușor Dan atât în perioada în care acesta a fost primar general al Capitalei, cât și în campania pentru alegerile prezidențiale.

În octombrie 2025, Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție din care oferă expertiză în domeniul comunităților românești din afara țării.