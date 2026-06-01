€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
Data publicării: 01 Iun 2026

Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
Autor: Ioan-Radu Gava

eugen tomac la cotroceni Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu privitor la cele două nume de miniștri vehiculate în spațiul public, într-un posibil executiv condus de Eugen Tomac.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, la emisiunea Deliei Vrînceanu, analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat lucrurile care îl separă pe Eugen Tomac de USR, partid cu care a fost în alianță la alegerile europarlamentare din anul 2024.

„Numele lui Eugen Tomac e vehiculat de aproape două săptămâni. Înțeleg că ultima formulă stabilită este cu Eugen Tomac - premier, președintele PMP care a intrat în Parlamentul European pe listă comună cu USR. Dânsul e însă un om politic foarte echilibrat, înțelept și așezat departe de modul de a face politică al USR“, a precizat Bogdan Chirieac.

Analistul politic a amintit de cele două nume de posibili miniștri - Luca Niculescu și Mihnea Motoc - într-un Guvern condus de Eugen Tomac, ambele personalități fiind extrem de bine conectate pe plan internațional.

„Înțeleg faptul că nu va avea miniștri din zona politică, ci miniștri tehnocrați. În schimb, secretarii de stat ar putea să fie politici. Cele două nume vehiculate sunt Luca Niculescu, cel care se ocupă în aceste momente de aderarea României la OCDE, și Mihnea Motoc, o persoană care a lucrat foarte mult la NATO în funcții importante, la Bruxelles, și care a mai fost ministru al Apărării în Guvernul Dacian Cioloș, așa-numitul Guvern Zero, în 2015-2016“, a spus analistul politic la Realitatea Plus.

CITEȘTE ȘI                  -                Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele

Bogdan Chirieac: Înțeleg că mai sunt dizidenți și din PNL și, în egală măsură, din USR, care ar vota Guvernul

Se pare că, în rândurile PNL și USR există și parlamentari nemulțumiți care, în cele din urmă, ar putea să agreeze formula unei guvernări de tehnocrați condusă de Eugen Tomac.

„Președintele Dan a anunțat că nu va numi o personalitate în funcția de candidat la premier decât atunci când va fi sigur că personalitatea respectivă va strânge o majoritate. În spatele ușilor închise s-a negociat și există această majoritate. Cum? Nu mă întrebați, fiindcă e o aritmetică ce pe mine mă depășește. PSD, cu UDMR, cu minorități și cu ceva independenți, foști parlamentari SOS România și POT, tot nu adună 233 de voturi ca să treacă Guvernul. Înțeleg însă că mai sunt dizidenți și din PNL și, în egală măsură, din USR, care ar vota Guvernul. Sunt cei care nu sunt de acord cu domnul Bolojan, care dorește ca cele două formațiuni să intre în opoziție.

În privința alegerilor anticipate, președintele a spus că nu e de acord cu ele, iar publicul e de acord cu alegerile anticipate deoarece a durat prea mult această criză. O să ajungem să avem o lună fără Guvern, iar lumea s-a săturat“, a mai zis Bogdan Chirieac, adăugând că „Ilie Bolojan ne-a lăsat într-o groapă economică din care nu o să ieșim ani întregi“.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
eugen tomac
luca niculescu
mihnea motoc
bogdan chirieac
guvernul eugen tomac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Eugen   •   01 Iunie 2026   •   18:30

S-au terminat chiar toți oamenii inteligenți născuți crescuți, educați în România de trebuie să importam din cei născuți in URSS sau de aiurea un prim ministru? Să nu uităm ca dea lungul noastre istorii am importat domni , regi , miniștri.
Ar trebuii să ne fie rușine ca nație dacă acceptăm asta la nesfârșit.
Ori acest E T va fi de umplutură , in ideea de a fi uns un neica nimeni autohton, tip Cioloș, Cîțu, Ungureanu, Grindeanu, Tudose?

John   •   01 Iunie 2026   •   18:11

Dacă Bolojan te-a lăsat în groapa, PSD unde te-a trimis ? Mâncător de bani PSD-isti.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Sorana Cîrstea, în sferturi la Roland Garros. Tim Henman, John McEnroe, Mats Willander şi alţii o laudă pe sportiva din România
Publicat acum 35 minute
Politicieni eliminați din joc. Verdictul care a venit după ce cariera politică fusese deja distrusă
Publicat acum 39 minute
Iranul se retrage din discuțiile de pace cu SUA: Teheranul amenință cu blocarea strâmtorilor Ormuz și Bab el-Mandem
Publicat acum 40 minute
Interzis la orice zbor, dacă faci scandal în avion. 3 din 4 adulţi susţin măsura
Publicat acum 45 minute
Dumitru Prunariu avertizează că Pământul este singura casă a omenirii și trebuie protejat: „Chiar dacă o să ne ducem pe Marte, nu putem trăi permanent acolo”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close