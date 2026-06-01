Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, la emisiunea Deliei Vrînceanu, analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat lucrurile care îl separă pe Eugen Tomac de USR, partid cu care a fost în alianță la alegerile europarlamentare din anul 2024.

„Numele lui Eugen Tomac e vehiculat de aproape două săptămâni. Înțeleg că ultima formulă stabilită este cu Eugen Tomac - premier, președintele PMP care a intrat în Parlamentul European pe listă comună cu USR. Dânsul e însă un om politic foarte echilibrat, înțelept și așezat departe de modul de a face politică al USR“, a precizat Bogdan Chirieac.

Analistul politic a amintit de cele două nume de posibili miniștri - Luca Niculescu și Mihnea Motoc - într-un Guvern condus de Eugen Tomac, ambele personalități fiind extrem de bine conectate pe plan internațional.

„Înțeleg faptul că nu va avea miniștri din zona politică, ci miniștri tehnocrați. În schimb, secretarii de stat ar putea să fie politici. Cele două nume vehiculate sunt Luca Niculescu, cel care se ocupă în aceste momente de aderarea României la OCDE, și Mihnea Motoc, o persoană care a lucrat foarte mult la NATO în funcții importante, la Bruxelles, și care a mai fost ministru al Apărării în Guvernul Dacian Cioloș, așa-numitul Guvern Zero, în 2015-2016“, a spus analistul politic la Realitatea Plus.

Bogdan Chirieac: Înțeleg că mai sunt dizidenți și din PNL și, în egală măsură, din USR, care ar vota Guvernul

Se pare că, în rândurile PNL și USR există și parlamentari nemulțumiți care, în cele din urmă, ar putea să agreeze formula unei guvernări de tehnocrați condusă de Eugen Tomac.

„Președintele Dan a anunțat că nu va numi o personalitate în funcția de candidat la premier decât atunci când va fi sigur că personalitatea respectivă va strânge o majoritate. În spatele ușilor închise s-a negociat și există această majoritate. Cum? Nu mă întrebați, fiindcă e o aritmetică ce pe mine mă depășește. PSD, cu UDMR, cu minorități și cu ceva independenți, foști parlamentari SOS România și POT, tot nu adună 233 de voturi ca să treacă Guvernul. Înțeleg însă că mai sunt dizidenți și din PNL și, în egală măsură, din USR, care ar vota Guvernul. Sunt cei care nu sunt de acord cu domnul Bolojan, care dorește ca cele două formațiuni să intre în opoziție.

În privința alegerilor anticipate, președintele a spus că nu e de acord cu ele, iar publicul e de acord cu alegerile anticipate deoarece a durat prea mult această criză. O să ajungem să avem o lună fără Guvern, iar lumea s-a săturat“, a mai zis Bogdan Chirieac, adăugând că „Ilie Bolojan ne-a lăsat într-o groapă economică din care nu o să ieșim ani întregi“.