Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Ce a pățit celebra banană lipită de perete? Muzeul a alertat poliția
Data publicării: 01 Iun 2026

Ce a pățit celebra banană lipită de perete? Muzeul a alertat poliția
Autor: Dana Mihai

Un muzeu din Franța a anunțat furtul unei banane care făcea parte dintr-o operă de artă evaluată la milioane de dolari.

Creația comestibilă a artistului italian Maurizio Cattelan a stârnit controverse încă de la debutul său la Art Basel Miami Beach, unde a fost expusă cu un preț de pornire de 120.000 de dolari. Între timp, valoarea lucrării a crescut spectaculos.

În 2024, Justin Sun a plătit 5,2 milioane de dolari pentru una dintre versiunile operei, pe care câteva zile mai târziu a mâncat-o în fața camerelor de filmat, la Hong Kong.

Muzeul a alertat poliția după dispariția bananei

Un muzeu din estul Franței a anunțat duminică, 31 mai, că a sesizat poliția după dispariția bananei care reprezintă elementul central al operei intitulate Comedian. Fructul, lipit cu bandă adezivă de un perete, a fost observat lipsă sâmbătă de către un agent de pază.

Centre Pompidou-Metz, filială a celebrului Centre Pompidou, a anunțat că a depus o plângere penală împotriva unor persoane necunoscute pentru furt. Instituția a precizat, de asemenea, că banana a fost deja înlocuită.

Nu este prima dată când cineva pune mâna pe operă

Nu este pentru prima dată când celebra lucrare conceptuală este deteriorată. Banana, elementul perisabil al operei, este schimbată o dată la trei zile pentru a păstra caracterul contemporan al creației. În iulie anul trecut, un vizitator al muzeului a mâncat fructul expus, însă agenții de securitate au intervenit rapid și au montat o altă banană în locul acesteia.

La acel moment, Cattelan a declarat în glumă că este dezamăgit deoarece vizitatorul a mâncat doar banana și nu și banda adezivă. Muzeul nu a inițiat atunci nicio acțiune legală. De această dată însă, conducerea instituției a decis să depună plângere penală deoarece autorul furtului nu a fost identificat și, prin urmare, „nu există posibilitatea unui dialog”. Reprezentanții muzeului au subliniat și că este a doua oară când se întâmplă un astfel de incident și că este vorba despre respectul față de opera de artă, potrivit LeMonde.

Lucrarea Comedian, care își propune să pună sub semnul întrebării noțiunea de artă și valoarea acesteia, a provocat dezbateri încă de la lansarea sa din 2019. Atunci, artistul de performance David Datuna a mâncat banana expusă, explicând simplu că îi era foame.

Artistul care a creat și celebra toaletă din aur

Pe lângă Comedian, Maurizio Cattelan este cunoscut și pentru realizarea unei toalete complet funcționale din aur de 18 carate, intitulată America, care i-a fost oferită lui Donald Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă.

În luna martie, o instanță britanică a găsit vinovați doi bărbați pentru furtul acestei toalete de aur, comis în 2020, în timpul unei expoziții organizate într-un conac din secolul al XVIII-lea din Regatul Unit, locul de naștere al lui Winston Churchill. Obiectul a fost dezmembrat, iar aurul nu a mai fost recuperat niciodată.

