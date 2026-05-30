ANM a emis Cod galben de vânt pentru cea mai mare parte a țării

Cea mai mare parte a României se află sâmbătă sub atenționare Cod galben de vânt, cu intensificări semnificative în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), vântul va avea intensificări în Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei şi cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

La Bucureşti, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

Cum va fi vremea în mini-vacanţa de Rusalii

Mini-vacanţa de Rusalii va fi caracterizată prin perioade de instabilitate atmosferică în majoritatea regiunilor, cu intervale de ploi şi intensificări ale vântului, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Oana Catrina.

"Pe parcursul mini-vacanţei de Rusalii şi de 1 Iunie vor fi ploi de durată, dar puţine, mai ales după amiaza şi seara, la munte în partea de sud-est şi foarte probabil şi în partea de nord-vest a ţării. Duminică, vom avea ceva mai multe manifestări de instabilitate atmosferică, şi anume averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, la munte, în partea de est şi de sud-est şi pe arii restrânse în centru", a menţionat Catrina.

Potrivit sursei citate, pe parcursul zilei de luni, 1 Iunie, în majoritate regiunilor se vor semnala ploi, iar din punct de vedere termic vor exista variaţii de la o zi la alta.

"Luni, vor fi ploi ceva mai organizate. Vorbim despre perioade cu ploi în majoritatea regiunilor. Pentru Bucureşti, în general, din punct de vedere al temperaturilor, de la o zi la alta vor fi uşoare variaţii, însă, per ansamblu, temperaturile se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei din calendar, adică aşa cum ar trebui să se înregistreze în mod normal. Din perspectiva ploilor, aşteptăm perioade cu precipitaţii atât duminică, cât şi luni", a explicat reprezentanta ANM.

În ceea ce priveşte situaţia pe Litoral, regimul termic va rămâne asemănător celui din restul ţării, iar din punct de vedere pluviometric îşi vor face apariţia ploile. "Nu înseamnă că va ploua continuu, însă vor fi perioade cu ploi în această mini-vacanţă de Rusalii", a precizat Oana Catrina.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, două atenţionări Cod galben şi o informare de intensificări ale vântului ce vizează până sâmbătă seara majoritatea regiunilor.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul acestei zile, între orele 10:00 - 21:00, va fi în vigoare un Cod galben de vânt în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei şi în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50 - 70 km/h. În Carpaţii de Curbură şi în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali vor fi intensificări de 70 - 90 km/h.

Un al doilea Cod galben de intensificări ale vântului va fi valabil sâmbătă, în intervalul orar 10:00 - 21:00, în zone din Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei. În aceste areale, rafalele vor atinge viteze de 50 - 70 km/h, iar la munte de 70 - 90 km/h.

Pentru zona Municipiului Bucureşti, meteorologii estimează o vreme frumoasă, dar cu cer variabil şi intensificări temporare ale vântului, în cursul zilelor de vineri sâmbătă, potrivit Agerpres.