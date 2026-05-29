Tradiții de Moșii de vară 2026. Ce se dă de pomană în Sâmbăta morților

Moșii de vară, o sărbătoare importantă din tradiția ortodoxă românească, se țin în sâmbăta dinaintea sărbătorii de Rusalii - Pogorârea Sfântului Duh.

Slujbe de parastas în toate lăcașurile ortodoxe de Moșii de vară

În această zi de sâmbătă, în toate lăcașurile ortodoxe sunt oficiate slujbe de pomenire (parastase) pentru toți cei care au trecut la Domnul. Încă din vremea Sfinţilor Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, după cum afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur, se ţineau zile de pomenire a strămoşilor adormiţi, cu speranța fericirii veşnice și a dobândirii Raiului.

După Sfânta Liturghie se oficiază Slujba Parastasului cu rugăciuni speciale. Cu această ocazie creștinii aduc la biserică colivă, vin, colaci care, după ce sunt binecuvântate, se împart pentru sufletele adormiţilor noştri.

Tradiții și Rânduieli Bisericești de Moșii de vară

Pomelnicele: Credincioșii aduc la biserică pomelnice pe care scriu numele celor trecuți la cele veșnice, cu scopul de a fi pomenite de preoți în timpul parastasului.

Prinoasele: La altar se aduc colivă, prescuri și vin pentru binecuvântare, care ulterior sunt împărțite celor nevoiași.

Slujba de pomenire: Sâmbăta este rânduită în Biserică ca fiind zi de rugăciune pentru toți drepții care au adormit în credință fără a avea parte de pomeniri individuale.

De asemenea, creștinii merg la morminte, cu scopul de a le curăța și aranja și, după parastas, împart pachete de pomană pentru sufletele celor dragi. În unele zone, la porţile cimitirelor se întind mese pe care se așază colaci, colivă şi sticle de vin, împodobite cu flori.

Tradiție laică de Moșii de vară

O altă tradiție este, în unele zone, împărțirea cireșelor în vase noi de lut. Oamenii cumpără căni ori strachini noi și le umplu cu cireșe, colăcei și lapte sau vin. Apoi, le decorează cu flori de tei și le dau de pomană pentru sufletul celor adormiți.