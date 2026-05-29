Novak Djokovic părăsește Roland Garros după un meci de cinci ore

Încercarea lui Novak Djokovic (4 ATP) de a câștiga al 25-lea titlu de Grand Slam a fost oprită, vineri seară, de tânărul brazilian João Fonseca (30 ATP) în turul al treilea de la Roland Garros.

Djokovic, învins de Fonseca în cinci ore de joc

Sârbul în vârstă de 39 de ani, de trei ori campion la French Open, a pierdut cu 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, pe o vreme extrem de călduroasă, cu temperaturi de până la 33 de grade Celsius. Partida a durat patru ore și 57 de minute.

Djokovic a părut epuizat în setul decisiv, dar a continuat să lupte, iar eliminarea sa face tabloul masculin și mai deschis, după ce liderul mondial, italianul Jannik Sinner, a fost eliminat în turul al doilea, joi.

Fonseca s-a dovedit, însă, mai rezistent și a egalat scorul la seturi. În ultimul ghem al meciului, Djokovic a avut o minge de break pentru 6-6, dar Fonseca a închis partida cu trei ași consecutivi.

Fonseca: Încă ne gândim că Djokovic are 20 de ani

„M-am bucurat pur și simplu că am fost pe teren, a fost o plăcere. Este prima dată când joc împotriva lui”, a spus Fonseca.

„Am încercat doar să lovesc mingea cât de tare pot. Djokovic nu ratează, încă ne gândim că are 20 de ani. La finalul meciului cred că el era mai în formă decât mine, ceea ce e incredibil”, a mai spus el, potrivit AP.

