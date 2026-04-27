Jannik Sinner, la a 24-a sa victorie consecutivă la turneele ATP Masters 1.000

Sinner, care a avut nevoie de doar o oră și 17 minute pentru a se impune, va juca în optimi contra britanicului Cameron Norrie.

Madrilenul Rafael Jodar (19 ani) s-a calificat în premieră în optimile unui turneu ATP Masters 1.000, după victoria cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-1 în fața brazilianului Joao Fonseca (19 ani).

Rezultatele înregistrate duminică în runda a treia la simplu masculin la Mutua Madrid Open (zgură), dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro.

Jannik Sinner (Italia/N.1) - Elmer Moeller (Danemarca) 6-2, 6-3

Cameron Norrie (Marea Britanie/N.19) - Thiago Tirante (Argentina) 7-5, 7-6 (7/5)

Vit Kopriva (Cehia) - Arthur Rinderknech (Franța/N.22) 6-4, 3-6 (abandon Rinderknech)

Rafael Jodar (Spania) - Joao Fonseca (Brazilia/N.27) 7-6 (7/4), 4-6, 6-1

Tomas Etcheverry (Argentina/N.25) - Dino Prizmic (Croația) 2-6, 6-4, 6-3

Arthur Fils (Franța/N.21) - Emilio Nava (SUA) 7-6 (7/2), 6-3

Jiri Lehecka (Cehia/N.11) - Alex Michelsen (SUA/N.33) 6-4, 6-2

Lorenzo Musetti (Italia/N.6) - Tallon Griekspoor (Olanda/N.29) 6-4, 7-5. (Agerpres)



