Serena Williams revine cu o victorie în circuitul WTA, alături de Victoria Mboko

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, alături de colega sa de dublu, canadianca Victoria Mboko. Sursa foto: Agerpres

Fosta lideră mondială Serena Williams a revenit în circuitul WTA cu o victorie în proba de dublu, marți, alături de canadianca Victoria Mboko.

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams a revenit oficial în circuitul WTA cu o victorie, marți, într-un meci din proba de dublu.

Câştigătoarea a 23 de titluri de Mare Şlem evoluează în cadrul turneului WTA de la Queen's, la Londra, alături de tânăra canadiancă Victoria Mboko, numărul 9 mondial la simplu. Cele două le-au înfruntat, marți seară, pe terenul central „Andy Murray”, pe americanca Nicole Melichar-Martinez și neozeelandeza Erin Routliffe, scor 7-6(2), 6-2, meci care a durat o oră și 32 de minute.

În vârstă de 44 de ani, Serena a revenit la începutul sezonului de iarbă, la aproape patru ani de la ultimul ei meci în circuitul profesionist.

Serena, sprijinită de familia sa

La meciul său au participat soțul și fetițele sale, Alexis Olympia Ohanian Jr. (9 ani) și Adira River Ohanian (3 ani).

Soțul și fetițele Serenei Williams, în tribune la revenirea oficială a americancei în circuitul WTA

Serena Williams, revenire în circuitul WTA după 1376 de zile

Serena Williams şi-a anunţat în urmă cu o săptămână revenirea în competiţie, mai întâi la turneul de la Queen's Club săptămâna aceasta, iar apoi la turneul WTA de la Berlin săptămâna următoare. La ambele turnee va juca doar în proba de dublu, iar partenera sa din Germania nu a fost încă anunţată.

Americanca nu a mai concurat în circuitul profesionist din 2 septembrie 2022 (1.376 de zile), după înfrângerea sa în turul al treilea al probei de simplu de la US Open, în faţa australiencei Ajla Tomljanovic. Ultimul ei meci de dublu, în pereche cu sora sa mai mare Venus Williams, a fost la acelaşi turneu, cu o zi mai devreme (o înfrângere în primul tur).

Fosta lideră mondială a lăsat, de asemenea, deschisă posibilitatea de a concura din nou în proba de simplu în viitor.