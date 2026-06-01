DCNews Sport Sorana Cîrstea atacă semifinalele la Roland Garros 2026: Față în față cu o rivală cu 17 ani mai tânără în sferturi/ Video
Data publicării: 01 Iun 2026

Autor: Andrei Itu

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros 2026, unde va întâlni o sportivă cu 17 ani mai tânără.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, numărul 18 mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Roland Garros 2026, după ce a învins-o pe chinezoaica Xiyu Wang cu 6-3, 7-6 (7/4). Sportiva din România a primit un cec de 470.000 de euro și 430 de puncte în clasamentul WTA.

Cine va fi adversara Soranei Cîrstea în sferturile de finală Roland Garros 2026

Mirra Andreeva, locul 8 mondial, va fi adversara Soranei Cîrstea în sferturile de la Roland Garros 2026. Rusoaica a trecut în optimi de Jill Teichmann, locul 170 mondial, scor 6-3, 6-2. Mira Andreeva este cap de serie opt la Paris și este cu 17 ani mai tânără decât Sorana.

De-a lungul timpului, Sorana Cîrstea(36 de ani) și Mira Andreeva (19 ani) s-au mai întâlnit o singură dată. Rusoaica a avut a învins, scor 7-6(4), 4-6, 6-2, în sferturile de la Linz 2026.

Sorana Cîrstea se retrage din tenis la final de 2026

Sorana Cîrstea şi-a anunţat retragerea la finalul anului 2026. Ea are cel mai bun sezon al carierei, cu un titlu la Cluj-Napoca, precum și semifinale la Rouen şi Roma. Sorana şi-a egalat cea mai bună performanţă a sa la Roland Garros, realizată prima dată în anul 2009.

De asemenea, sferturile de finală reprezintă cel mai bun rezultat al Soranei la un turneu de Mare Şlem, după cele două de la Paris şi cel de la US Open în anul 2023.

