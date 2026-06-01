1 iunie 2026, lista evenimentelor pentru copii

De Ziua Copilului - 1 iunie, cei mici vor avea parte de o serie de evenimente, atât în țară, cât și în București.

1 iunie - Ziua Copilului și fascinanta lume a salvatorilor montani, la Palatul Parlamentului şi în ţară

De exemplu, copiii sunt invitaţi să păşească în fascinanta lume a salvatorilor montani şi să descopere, alături de echipele Salvamont, tehnica şi oamenii cveghează la siguranţa celor care iubesc muntele.

Acţiunea are loc luni, la Palatul Parlamentului şi în principalele oraşe din judeţele cu zone montane.

"Cei mici vor avea ocazia să descopere echipamentele folosite în misiunile de salvare şi intervenţie montană, să urce în autospecialele Salvamont, să afle cum se desfăşoară o acţiune de salvare, să discute cu salvamontiştii şi să afle poveşti reale din munţi", transmite Salvamont România pe Facebook.

Sunt de admirat şi cele mai moderne tehnologii folosite în căutare şi salvarea montană: drone, sisteme de localizare, detectoare şi echipamente medicale de ultimă generaţie.

Extraordinarii câini de căutare-salvare ai Salvamont România vor fi prezenţi, "adevăraţi eroi cu blană, pregătiţi să găsească persoane aflate în dificultate".

"Va fi o zi plină de aventură, demonstraţii spectaculoase, informaţii utile şi multe surprize pentru întreaga familie. Veniţi să îi cunoaşteţi pe salvatorii muntelui şi să descoperiţi cum tehnologia, pregătirea şi pasiunea se îmbină pentru a salva vieţi", transmit cei de la Salvamont România.

"Porţi deschise" la Camera Deputaților de 1 iunie

Camera Deputaţilor organizează de 1 Iunie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, evenimentul "Porţi deschise". Cei mici, în special, vor găsi zone sportive, Cupa campionilor europeni câștigată în urmă cu 40 de ani de Steaua Bucureşti, drone, maşini tunate, spectacole de teatru şi magie şi alte activităţi.

Activităţile se vor desfăşura între orele 10:00-17:00, în regim de gratuitate pentru copiii şi însoţitorii acestora. Accesul se va realiza prin intrarea C1, dinspre bulevardul "Naţiunile Unite".

Vizitatorii vor putea descoperi o parte dintre spaţiile reprezentative ale Camerei Deputaţilor, respectiv sălile: "I.I.C. Brătianu", "Take Ionescu", "Unirii", "I.G. Duca", "Mihai Viteazul" şi "C.A. Rosetti", precum şi Galeria de onoare şi Galeria presei, sala de plen a forului legislativ şi Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor.

Ce include programul

Programul include numeroase activităţi educative şi recreative dedicate copiilor:

- spectacole de teatru şi de magie susţinute de Teatrul "Ambasadorii" şi Opera Comică pentru Copii, întâlniri cu personaje fantastice animatori pe picioroange, pictură pe faţă şi ateliere de origami organizate de UNICEF şi World Vision;

- tobogane gonflabile, jocuri cu premii şi cabină foto;

- un concert susţinut de fanfara militară a Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul";

- demonstraţii spectaculoase de drill team, cu exerciţii de mânuire a armelor, susţinute de militarii Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" şi de reprezentanţi ai Jandarmeriei Române.

Copiii vor avea şi zone sportive, dedicate artelor marţiale, şahului, tirului cu arcul, rugbyului, gimnasticii, tenisului de masă, handbalului, baschetului şi fotbalului cu drone, automobilismului şi golfului, amenajate împreună cu federaţii şi cluburi sportive, conform unui comunicat al Camerei Deputaţilor.

Cupa campionilor europeni câștigată în 1986 de Steaua Bucureşti

Totodată, micii iubitori de fotbal vor putea admira Cupa campionilor europeni obţinută în urmă cu 40 de ani de Steaua Bucureşti, vor participa la concursuri şi se vor bucura de prezenţa-surpriză a unor personalităţi din lumea sportului.

Evenimentul include şi prezentări de tehnică şi echipamente speciale: elicoptere, drone, simulatoare de zbor şi căşti VR, cu demonstraţii susţinute de reprezentanţi ai MAI şi MApN, precum şi un survol aerian pregătit special pentru participanţi.

"Orăşelului circulaţiei rutiere" de 1 iunie

Totodată, copiii vor beneficia şi de activităţi educative despre siguranţa rutieră şi siguranţa în mediul online prin intermediul "Orăşelului circulaţiei rutiere". Pasionaţii de automobilism sunt aşteptaţi cu maşini tunate şi automobile de competiţie.

Pe parcursul întregii zile, va fi asigurat accesul vizitatorilor şi în zona de food court, amenajată cu sprijinul CREART în curtea interioară, dinspre Parcul Izvor.

De asemenea, în cadrul evenimentului, la Baza Sportivă "Ion Raţiu" din incinta Palatului Parlamentului se desfăşoară o competiţie dedicată copiilor practicanţi ai tenisului de câmp. "Turneul micilor campioni" va oferi premii care constau în materiale sportive, obiecte şi vouchere.

A şasea ediţie a "Senatului Copiilor" de Ziua Copiilor

* La Camera superioară a Parlamentului, tot între orele 10:00 şi 17:00, se desfăşoară a şasea ediţie a "Senatului Copiilor", potrivit site-ului instituţiei.

De Ziua Internaţională a Copiilor, organizatorii le propun celor mici numeroase activităţi creative şi educative, care vor fi organizate în sediul instituţiei şi în grădinile acesteia. Printre atracţii se numără şi vizitarea sălii de plen şi a biroului preşedintelui Senatului.

"Senatul României îşi redeschide porţile pentru a celebra Ziua Internaţională a Copilului, alături de mii de copii şi peste 50 de expozanţi. Vă aşteptăm între orele 10:00 şi 17:00 la Senatul Copiilor, petrecerea copilăriei, a energiei şi a bucuriei, alături de partenerii oficiali: UNICEF România, Organizaţia Salvaţi Copiii, World Vision România, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Primăria Municipiului Bucureşti, Crucea Roşie, Monetăria Statului, Asociaţia Internaţională a Femeilor, reprezentanţe diplomatice, precum şi cluburi sportive şi artistice", conform sursei citate.

Activităţi distractive şi educative de 1 iunie - Ziua Copiilor

Pe parcursul zilei de 1 iunie, vor fi desfășurate activităţi distractive şi educative: ateliere de creaţie şi dezvoltare personală, experienţe educaţionale despre drepturile copiilor, jocuri, dansuri, muzică live, activităţi sportive, tehnologie şi tehnică militară de ultimă generaţie, călătorii imaginare prin lume cu ajutorul ambasadelor participante, exerciţii şi demonstraţii de luptă şi de autoapărare, momente speciale alături de ansambluri sportive şi artistice, demonstraţii de dresaj.

Iubitorii de animale vor avea posibilitatea să adopte căţei care îşi caută un stăpân. Accesul este liber şi se va face prin Calea 13 Septembrie nr. 1-3, notează Agerpres.