Bulgarii au înțeles rețeta succesului. Românii îi răsplătesc cu mii de rezervări

IRI Travel, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România și lider pe segmentul vacanțelor în Bulgaria, a organizat împreună cu lanțul hotelier premium Grifid Hotels o conferință de presă dedicată evoluției turismului românesc pe litoralul bulgăresc și consolidării parteneriatului strategic dintre cele două companii.

Evenimentul a marcat dezvoltarea accelerată a segmentului premium pe litoralul bulgăresc și confirmă o tendință clară: turiștii români au devenit una dintre cele mai importante categorii de vizitatori pentru hotelurile de 4 și 5 stele din Bulgaria, în special pentru cele care oferă servicii Ultra All Inclusive.

Românii aleg tot mai mult vacanțele premium de proximitate

În ultimii ani, preferințele turiștilor români s-au schimbat semnificativ. Dacă în trecut Dacă în trecut criteriul principal era prețul, astăzi turiștii caută experiențe complete, servicii premium, gastronomie diversificată, camere moderne, spa-uri performante și facilități pentru familii.

Proximitatea litoralului bulgăresc, accesibilitatea rutieră și raportul foarte bun calitate-preț au transformat Bulgaria într-una dintre cele mai competitive destinații estivale pentru piața românească.

Plajele sunt pregătite pentru sezonul estival

Potrivit operatorilor bulgari, turiștii români nu mai sunt considerați străini, aceștia făcând parte dintre cei autohtoni, din cauza numărului mare care aleg Bulgaria și a apropierii de litoralul bulgăresc.

„Observăm o maturizare evidentă a pieței turistice din România. Turiștii români sunt din ce în ce mai atenți la calitatea serviciilor și aleg hoteluri premium, cu facilități moderne și experiențe complete. Bulgaria reușește să răspundă foarte bine acestor cerințe, iar Grifid reprezintă unul dintre cele mai apreciate concepte hoteliere premium de pe litoralul bulgăresc. De altfel, rezervările pentru hotelurile premium au crescut cu peste 30 față de sezonul estival anterior”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Soții Cristina și Lucian Bădârcea

Grifid Hotels – unul dintre cele mai puternice branduri premium de pe litoralul bulgăresc

Lanțul hotelier Grifid Hotels este recunoscut pentru standardele ridicate de calitate, designul modern și serviciile Ultra All Inclusive orientate către turiști exigenți. Hotelurile din portofoliu sunt situate în special în stațiunea Nisipurile de Aur și includ concepte variate:

-hoteluri family-friendly;

-resorturi cu aquapark și entertainment;

-hoteluri adults only;

-concepte gourmet și lifestyle premium;

-facilități wellness & spa moderne.

Printre cele mai apreciate hoteluri de către turiștii români se numără:

-Grifid Noa 5★

-Grifid Encanto Beach 4★

-Grifid Metropol Adults Only

-Grifid Bolero

-Grifid Vistamar

-Grifid Arabella

-Grifid Foresta

Grifid Hotels reprezintă unul dintre cele mai puternice și apreciate branduri hoteliere premium de pe litoralul bulgăresc, dezvoltând încă din 2001 un concept bazat pe servicii de calitate, experiențe moderne și investiții constante în ospitalitate.

Lanțul hotelier operează în prezent 8 hoteluri în stațiunea Nisipurile de Aur și a dezvoltat 5 concepte hoteliere distincte, adaptate diferitelor tipuri de turiști – de la familii cu copii și turiști lifestyle, până la segmentul adults only și premium wellness.

Cu cei aproximativ 2.200 de angajați în sezon și peste 380 de angajați permanenți pe tot parcursul anului, Grifid Hotels și-a consolidat poziția printre cei mai importanți angajatori din turismul bulgăresc.

De-a lungul anilor, grupul hotelier a obținut peste 100 de premii internaționale și distincții de prestigiu în industria ospitalității, confirmând standardele ridicate ale serviciilor oferite.

Gradul foarte ridicat de satisfacție al turiștilor este reflectat și de scorul de peste 95% recomandări pe platforma HolidayCheck, una dintre cele mai importante platforme europene dedicate evaluării vacanțelor și hotelurilor.

Cum arată piscina din camerele hotelului

Totodată, aproximativ 22% dintre oaspeții Grifid Hotels sunt turiști fideli, care revin constant în hotelurile grupului, un indicator important al calității experienței oferite.

Grifid Hotels este o companie deținută de familie, aspect care contribuie la păstrarea unei culturi organizaționale orientate către calitate, atenție la detalii și relații pe termen lung cu turiștii și partenerii.

Lanțul hotelier deține certificarea internațională Travelife încă din 2017, standard recunoscut pentru sustenabilitate și responsabilitate în turism.

În 2026, Grifid Hotels a fost recompensat și cu prestigiosul Gold Award 2026, distincție care confirmă poziționarea grupului în topul hotelurilor premium de pe litoralul bulgăresc.

Reprezentanții Grifid Hotels subliniază faptul că piața românească a devenit strategică pentru dezvoltarea grupului hotelier, atât prin volum, cât și prin nivelul ridicat al cererii pentru servicii premium.



Bulgaria își consolidează poziția în fața destinațiilor sud-europene

Potrivit IRI Travel, litoralul bulgăresc câștigă teren în competiția cu alte destinații populare precum Turcia, Grecia, Spania sau Italia, în special pe segmentul hotelurilor premium cu un raport excelent calitate-preț.

Principalele avantaje ale Bulgariei sunt:

-accesul rapid cu mașina personală;

-costurile mai reduse de transport;

-servicii Ultra All Inclusive foarte dezvoltate;

-hoteluri moderne renovate recent;

-plaje generoase și infrastructură turistică eficientă;

-raport competitiv calitate-preț pentru familii.

Analiză comparativă: Bulgaria vs Turcia, Grecia, Spania și Italia

Hoteluri premium 4★ și 5★ – Ultra All Inclusive / All Inclusive

Perioada: iunie–iulie 2026

Tarif mediu estimativ / persoană / 5 nopți

Destinație. Hotel 4★ Premium Hotel 5★ Premium Tip servicii

Bulgaria – Grifid 550 – 850 euro. 750 – 1.150 euro. Ultra All Inclusive

Turcia. 900 – 1.500 euro. 1.200 – 2.000 euro. Ultra All Inclusive

Grecia. 850 – 1.400 euro. 1.300 – 2.100 euro. All Inclusive

Spania 1.000 – 1.700 euro. 1.500 – 2.500 euro. Demipensiune All Inclusive

Italia. 950 – 1.800 euro. 1.600 – 2.700 euro. Mic dejun / Demipensiune

Potrivit IRI Travel, Bulgaria continuă să ofere unul dintre cele mai bune rapoarte calitate-preț din Europa pentru segmentul premium de vacanță familială.

Tendințe pentru sezonul estival 2026

Pentru vara 2026, IRI Travel estimează:

-creșterea rezervărilor pentru hoteluri premium;

-avans puternic pe segmentul familiilor cu copii;

-interes crescut pentru pachete Ultra All Inclusive;

-rezervări făcute mai devreme față de anii precedenți;

-creșterea cererii pentru camere de tip family și apartamente.

De asemenea, se observă o dezvoltare a segmentului de mini-vacanțe premium și a cererii pentru experiențe wellness, spa și gastronomie.

Structura turiștilor români care aleg hotelurile Grifid

Profilul turiștilor români care aleg hotelurile Grifid Hotels este diversificat, însă predomină familiile cu copii, atrase de conceptul Ultra All Inclusive, facilitățile pentru copii, aquapark-urile și plajele private. În ultimii ani a crescut și segmentul cuplurilor și al turiștilor adulți care caută hoteluri premium adults only, precum Grifid Metropol sau anumite zone dedicate adulților din Grifid Noa. Există și un interes în creștere pentru grupurile de prieteni și mini-grupurile corporate, mai ales în extrasezon.

O cameră junior

Segmentul premium și familiile care caută servicii Ultra All Inclusive de calitate au înregistrat cea mai mare creștere. De asemenea, există o creștere evidentă a cererii pentru hotelurile noi sau complet renovate, cu accent pe experiențe lifestyle, gastronomie și wellness.

Ponderea turiștilor premium versus turiștii orientați către buget



În cazul Grifid Hotels, segmentul premium are o pondere semnificativă, în special datorită hotelurilor de 4 și 5 stele și conceptelor Ultra All Inclusive. Totuși, există și turiști orientați către raportul calitate-preț, Bulgaria fiind percepută ca o destinație care oferă servicii foarte bune la costuri competitive comparativ cu alte destinații europene.

Din cîte se observă, bulgarii știu să se impună în ceea ce privește turismul, pe când litoralul românesc pare încă în adormire.

Piscina de la etajul 12 al hotelului

IRI Travel, despre importanța agențiilor de turism partenere

„Pentru noi, agenția de turism rămâne principalul consultant al turistului. Într-o piață extrem de aglomerată și dominată de volum mare de informații online, clientul are nevoie de recomandare, filtrare și siguranță. Modelul nostru B2B este construit pe parteneriat și pe ideea de specializare. Noi dezvoltăm produsul, negociem volume, construim relații solide cu hotelierii și oferim suport tehnologic și operațional, iar agențiile partenere oferă consultanță și relația directă cu turistul. Faptul că lucrăm cu peste 1.500 de agenții demonstrează că acest model funcționează foarte bine și în era digitală. De altfel, digitalizarea nu înseamnă eliminarea agenției de turism, ci eficientizarea ei”, a subliniat Lucian Bădîrcea.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive. (Foto: Crișan Andreescu)