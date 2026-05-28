„Parada Dunării - Două steaguri, un fluviu” revine pe 27 iunie 2026

Eveniment transfrontalier organizat de Asociaţia Arpatia Giurgiu şi Primăria Oraşului Ruse, va reuni peste 200 de ambarcaţiuni, mii de participanţi şi un program unic în Europa, desfăşurat simultan pe apă, în aer şi pe ambele maluri ale Dunării, între Giurgiu şi Ruse.

Dunărea devine, pentru o zi, simbolul unirii dintre România şi Bulgaria

Parada nautică se va desfăşura pe traseul Podul Prieteniei - Port Giurgiu - Port Ruse - Insula Mocanu şi va reuni ambarcaţiuni care vor arbora steagurile României, Bulgariei şi Uniunii Europene.

Evenimentul debutează la ora 12:00, pe Insula Mocanu, în proximitatea Podului Prieteniei, cu un program de festival ce include DJ set-uri, zone food court, beach bar-uri şi spaţii dedicate sponsorilor şi partenerilor.

În paralel, în Portul Giurgiu şi în Portul Ruse vor fi organizate zone de festival pentru public, cu scenă DJ pe ponton, atmosferă festivă şi activităţi dedicate participanţilor de pe ambele maluri ale Dunării.

Accesul participanţilor din Bulgaria este facilitat şi de apartenenţa României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, transformând evenimentul într-un simbol autentic al cooperării regionale şi al deschiderii europene.

Primul foc de artificii din istoria Podului Prieteniei

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului va avea loc în jurul orei 17:15, când Podul Prieteniei va deveni scena unui moment istoric: primul foc de artificii organizat vreodată pe pod, pe o lungime de aproximativ 350 de metri.

Pentru desfăşurarea spectacolului, traficul rutier pe pod va fi temporar închis în intervalul 17:00 - 17:30.

În acelaşi timp, traficul naval dintre Giurgiu şi Ruse va fi oprit în intervalul 17:00 - 19:30, o premieră absolută pentru această zonă a Dunării.

Primul spectacol aeronautic pe Dunăre din România şi Bulgaria

Pentru prima dată în istorie, cerul de deasupra Dunării va deveni parte a spectacolului.

Formaţia acrobatică „Şoimii României - Hawks of Romania”, din cadrul Aeroclubul României, va realiza un show aviatic spectaculos cu cinci aeronave, incluzând acrobaţii, survoluri la joasă altitudine, formaţii aeriene şi efecte vizuale impresionante.

Spectacolul va putea fi urmărit simultan de pe ambele maluri ale Dunării, din Giurgiu şi Ruse.

Festival, adrenalină şi energie pe ambele maluri ale Dunării

Organizatorii estimează participarea a mii de persoane la această ediţie a evenimentului, considerată deja cea mai mare paradă nautică organizată pe Dunăre, de la izvor până la vărsare.

„Parada Dunării” nu este o competiţie, ci o celebrare a Dunării ca spaţiu comun de întâlnire, spectacol, libertate şi colaborare între două comunităţi şi două ţări vecine.

Evenimentul este organizat integral prin iniţiativă privată şi are ambiţia de a deveni, începând cu 2027, un festival regional de trei zile dedicat Dunării, turismului, muzicii şi experienţelor outdoor.

Dan Cristian Balint: „Dunărea poate uni mai mult decât desparte”

„Parada Dunării s-a născut din dorinţa de a demonstra că Dunărea poate deveni un spaţiu al conexiunii, al energiei şi al cooperării reale dintre comunităţi. Ne-am dorit să construim un eveniment unic în această parte a Europei, care să pună Giurgiu şi Ruse pe harta marilor evenimente regionale şi să valorifice extraordinarul potenţial turistic al zonei. Faptul că pentru prima dată în istorie traficul naval va fi oprit pe Dunăre în zona Giurgiu-Ruse, că Podul Prieteniei va găzdui primul său foc de artificii şi că vom avea primul show aviatic organizat pe Dunăre în România şi Bulgaria arată amploarea acestui proiect. Parada Dunării este, în esenţă, despre curajul de a începe şi despre convingerea că două ţări pot crea împreună ceva memorabil”, a declarat Dan Cristian Balint, organizatorul şi iniţiatorul evenimentului, reprezentant al Asociaţiei Arpatia Giurgiu.

În cadrul evenimentului, oficialităţile, partenerii şi invitaţii speciali vor avea posibilitatea de a participa la parada nautică la bordul navelor de pasageri „Valahia” şi „Sofia”, într-o experienţă simbolică dedicată cooperării transfrontaliere şi promovării regiunii dunărene, potrivit unui comunicat primit la redacție.