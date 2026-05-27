DCNews Stiri Factorii de risc pentru boala arterială periferică. Analizele pe care trebuie să le faceți
Data publicării: 27 Mai 2026

EXCLUSIV Factorii de risc pentru boala arterială periferică. Analizele pe care trebuie să le faceți
Autor: Andrei Itu

obezitate - barbat alergand Sursa foto: Freepik, @freepik
Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară în cadrul SANADOR, a punctat care sunt factorii de risc în cazul bolii arteriale periferice și ce analize trebuie făcute pentru a depista precoce boala.

Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară, doctor în științe medicale, cu supraspecializări în chirurgia vasculară de urgență și în flebologie, la Spitalul Clinic SANADOR a vorbit despre boala arterială periferică, enumerând următorii factori de risc: "Sexul masculin, vârsta, hipertensiunea, fumatul, dislipidemia, diabetul, obezitatea, sedentarismul, tendința în exces de coagulare a sângelui și bolile renale cronice".

Arteroscleroza, cele mai mari procente de morbiditate-mortalitate

"Dacă vorbim, pe de o parte, despre persoane conștiente despre severitatea acestei afecțiuni sau medici, care fac o medicină preventivă, pro-activă pentru depistarea precoce putem să vorbim, în primul rând, despre ceea ce se cheamă educație medicală. Cred că nimeni nu mă poate acuza că folosesc limbaj de lemn, arhicunoscut, dar este foarte important în procesul general de a instrui persoanele, să instruim și pe partea medicală și să le arătăm că principala problemă de sănătate a rămas încă această afecțiune, care este arteroscleroza, cu cele mai mari procente de morbiditate-mortalitate", a spus Dr. Sorin Băilă.

Cum pot fi prevenite afecțiunile grave: recomandările medicului Sorin Băilă (SANADOR)

"Să știm că este cauzată de factorii de risc enumerați. Și, atenție, mulți dintre ei sunt boli prin ele însele, precum dislipidemia, hipertensiunea, diabetul, boala renală cronică, trombofiliile și obezitatea, pentru că și obezitatea este o afecțiune. Să informăm aceste persoane despre gravitatea factorilor de risc și cum pot combate aceste afecțiuni. În primul rând, să le cunoască, să le verifice din timp și cine se simte cu musca pe căciulă, ca să folosesc o expresie mai puțin academică, să își facă controale la timp, însemnând probe biologice, grăsimile, glicemia, colesterolul total și fracțiunea așa-zis nocivă colesterolul LDL, lipoproteinele. Și acum sunt tot felul de evaluări ale disfuncției metabolice, rezistența la insulină, lipoproteina  A și apolipoproteina B , indicele HOMA. De asemenea, să își verifice tensiunea arterială, glicemia, să știe cât de dăunător este fumatul, să fie fit din punct de vedere al greutății corporale și să facă foarte, foarte, foarte multă mișcare", a mai spus Dr. Sorin Băilă (SANADOR).

