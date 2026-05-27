Europa are suficient combustibil de avion pentru sezonul estival, anunță șeful aeroportului din Frankfurt

„Vreau să spun în mod clar fiecărui pasager: nu vă faceţi griji cu privire la rezervarea dumneavoastră în acest moment”, a declarat directorul operatorului Fraport, Stefan Schulte, într-un interviu publicat miercuri în cotidianul financiar Handelsblatt, notează Agerpres.

Siguranța aprovizionării cu combustibil

Schulte a spus că se așteaptă ca Europa să aibă suficient combustibil pentru avioane pe tot parcursul verii și chiar mai mult.

„Presupun că în lunile următoare vom avea suficient combustibil în Europa - şi, pe cale de consecinţă, în Germania. Dacă lucrurile merg bine, acest lucru va fi valabil până la sfârşitul anului”, a declarat Schulte.

Oficialul a explicat că, în cazul unor lipsuri în anumite regiuni, companiile aeriene vor găsi soluții pentru pasageri, inclusiv reprogramări sau rambursări.

„Chiar dacă ar apărea lipsuri în anumite regiuni ale lumii, pasagerii fie vor fi reprogramaţi, fie le vor fi returnaţi banii”, a adăugat Schulte.

„Și, în opinia mea, îngrijorările legate de posibilitatea de a rămâne blocaţi undeva sunt nefondate. Ţări precum India sau China gestionează situaţia foarte profesionist, prin crearea de stocuri. Orice aeronavă căreia i se permite să aterizeze acolo va putea, de asemenea, să zboare înapoi din nou”, a subliniat directorul Fraport.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane au apărut în contextul războiului din Iran și al închiderii Strâmtorii Ormuz, o rută prin care trece în mod normal peste 25% din combustibilul pentru aviație folosit în Europa. Specialiștii au avertizat că pot apărea blocaje în lanțurile de aprovizionare.