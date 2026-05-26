DCNews Stiri Magistrații resping o campanie de stigmatizare dusă de Guvernul Bolojan împotriva sistemului judiciar. ÎCCJ, comunicat
Data publicării: 26 Mai 2026

Magistrații resping o campanie de stigmatizare dusă de Guvernul Bolojan împotriva sistemului judiciar. ÎCCJ, comunicat
Autor: Ioan-Radu Gava

Foto: Agerpres
Magistrații resping campania de stigmatizare dusă de Guvern pentru deturnarea vinovăției privind degradarea nivelului de trai al populației.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) respinge, într-un comunicat de presă remis DC News, afirmațiile lansate de reprezentanți din Guvernul României privitoare la „pretinse datorii față de sistemul judiciar“. Magistrații precizează că Executivul alimentează ostilitatea față de sistemul judiciar, demonizează justiția și transformă magistrații în ținte publice.

CITEȘTE ȘI                -               Lia Savonea, ÎCCJ, se pregătește să dea Guvernul în judecată

„În contextul afirmațiilor lansate recent în spațiul public de reprezentanți ai Guvernului, prin care sunt vehiculate cifre alarmiste privind pretinse datorii față de sistemul judiciar, considerăm necesară o clarificare fermă și responsabilă, întrucât aceste prezentări trunchiate și lipsite de context juridic și bugetar riscă să inducă grav în eroare opinia publică și să afecteze încrederea în justiție.

  1. Sumele invocate public reprezintă în mare parte dobânzi și penalități acumulate ca urmare a neexecutării, timp de peste 15 ani, de către Guvern, a unor obligații stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Debitului principal, semnificativ mai redus, i s-au adăugat constant accesorii generate exclusiv de întârzierea executării, motiv pentru care cuantumul acestora este într-o permanentă dinamică ascendentă și dificil de evaluat cu exactitate. Situații similare au existat și în cazul altor categorii profesionale din sectorul public, precum profesorii sau polițiștii.
  2. Cifrele vehiculate public sunt prezentate într-o manieră exagerată și fără context, pentru a induce artificial ideea unor privilegii și a alimenta ostilitatea față de sistemul judiciar. În realitate, se încearcă legitimarea, prin presiune publică, a unor măsuri care afectează independența financiară a magistraturii și vulnerabilizează puterea judecătorească. Aceeași strategie a fost folosită și în materia pensiilor, unde cultivarea deliberată a unei percepții negative a justificat măsuri ce au afectat garanțiile de independență. Or, independența justiției nu este un privilegiu al magistratului, ci garanția constituțională a cetățeanului că actul de justiție se realizează de către judecători independenți, feriți de orice formă de presiune sau condiționare, inclusiv prin vulnerabilizare economică.
  3. Demonizarea sistematică a justiției și transformarea magistraților în ținte publice nu rezolvă problemele economice și sociale ale cetățenilor, ci urmărește deturnarea atenției de la lipsa unor soluții reale și de la responsabilitatea Guvernului pentru degradarea nivelului de trai al populației.
  4. Reafirmăm prin prezenta că Înalta Curte de Casație și Justiție va utiliza toate mijloacele legale și instituționale necesare pentru apărarea independenței justiției, în conformitate cu exigențele statului de drept potrivit standardelor europene care consacră necesitatea unei reale independențe, inclusiv sub aspectul autonomiei financiare a autorității judecătorești“, transmite ÎCCJ într-un comunicat remis DC News.

iccj
magistrati
Comentarii (1)

# SICTIR, PSEUDO-MAGISTRATI   •   26 Mai 2026   •   11:40

Saracii de voi!!! Altceva, in afara, de bani, va intereseaza??? Sinteti PENIBILI, CAPUSELOR!!!

