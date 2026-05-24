€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Cum arată Arena Naţională după concertul lui Max Korzh
Data publicării: 24 Mai 2026

Cum arată Arena Naţională după concertul lui Max Korzh
Autor: Mihai Ciobanu

oameni merg catre concertul lui Max Korzh
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Primăria Capitalei a publicat imagini cu Arena Naţională, a doua zi după concertul lui Max Korzh, la care au participat zeci de mii de oameni. 

Primăria Capitalei a publicat imagini cu Arena Naţională, a doua zi după concertul lui Max Korzh, la care au participat zeci de mii de oameni. 

"Imagini false! Arena Națională nu a fost distrusă, așa cum s-a propagat pe unele conturi de pe rețelele de socializare.
Tinerii aflați aseară la concertul lui MaxKorzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului.

Jandarmeria Română a transmis că imaginile care anunțau dezastrul de la București nu sunt din România", transmite Primăria municipiului Bucureşti, în completarea unui mesaj al Jandarmeriei, în care sunt semnalate imagini false cu aşa zile distrugeri provocate de către participanţii la eveniment.

Cum arată Arena Naţională după concertul lui Max Korzh

"În mediul online circulă imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării.

Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri.

Dacă până nu demult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui", a transmis Jandarmeria Română.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Doi adolescenți salvați de polițiști din râul Ialomița, după ce un alt copil a sunat la 112
Publicat acum 8 minute
ANALIZĂ DC NEWS | Negocieri SUA - Iran. Ce efecte ar avea pentru economia României redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Publicat acum 35 minute
Haos la sediul principalului partid de opoziție din Turcia: Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru evacuarea liderilor CHP
Publicat acum 46 minute
Extrema dreaptă surprinde la alegerile din Cipru. Partidele care îl susțin pe președinte pierd teren, iar un nou partid intră în Parlament
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Furie în Madrid. Mii de oameni au ieșit în stradă și cer măsuri urgente de la Guvern
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 1 minut
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 14 ore si 32 minute
Negocieri SUA-Iran. Trump anunţă că blocada rămâne până la semnarea unui acord
Publicat acum 3 ore si 48 minute
Tânăr de 18 ani, mort în accident. Alți doi, de 18 și 19 ani, au scăpat cu viață
Publicat acum 5 ore si 0 minute
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Plină din Săgetător! Daniela Simulescu, previziuni 25-31 mai 2026
Publicat acum 16 ore si 14 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close