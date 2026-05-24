Cum arată Arena Naţională după concertul lui Max Korzh

Primăria Capitalei a publicat imagini cu Arena Naţională, a doua zi după concertul lui Max Korzh, la care au participat zeci de mii de oameni.

"Imagini false! Arena Națională nu a fost distrusă, așa cum s-a propagat pe unele conturi de pe rețelele de socializare.

Tinerii aflați aseară la concertul lui MaxKorzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului.

Jandarmeria Română a transmis că imaginile care anunțau dezastrul de la București nu sunt din România", transmite Primăria municipiului Bucureşti, în completarea unui mesaj al Jandarmeriei, în care sunt semnalate imagini false cu aşa zile distrugeri provocate de către participanţii la eveniment.

"În mediul online circulă imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării.

Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri.

Dacă până nu demult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui", a transmis Jandarmeria Română.