Epava avionului dispărut în Pakistan a fost găsită. Continuă căutările pentru membrii echipajului

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Epava unui avion cargo Boeing 737, dispărut la scurt timp după decolare, a fost localizată de autorități.

Cinci membri ai echipajului rămân însă dispăruți după ce epava unui avion Boeing 737 dispărut în largul coastei Pakistanului a fost localizată, au declarat oficiali ai aviației citați de BBC.

Autoritatea Aeroporturilor din Pakistan a declarat că se depun eforturi pentru a găsi persoanele care se aflau la bordul avionului cargo privat care călătorea marți din Karachi, un oraș din sudul Pakistanului, către Sharjah, în Emiratele Arabe Unite.

Boeing-ul 737 - operat de K2 Airways - a coborât rapid și a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian marți, la ora locală 21:21 (16:21 GMT), a declarat autoritatea.

Avionul raportase o problemă la sistemul de navigație cu câteva minute înainte de coborâre, a adăugat aceasta.

După o căutare de 12 ore care a implicat resurse aeriene și maritime, epava a fost recuperată de la 53 de mile marine sud de Ormara, un oraș portuar de pe coasta Mării Arabiei.

Ormara este situat la 360 de kilometri (223 de mile) vest de Karachi, de unde avionul și-a început călătoria.

Ultimul incident aviatic major din Pakistan a implicat un zbor intern de pasageri în 2020.

În acel incident, un avion al Pakistan International Airlines s-a prăbușit în timp ce se apropia de aeroportul din Karachi, iar majoritatea persoanelor aflate la bord au murit, cu excepția a două.