Donald Trump spune că vorbește mai des cu Putin decât cu Zelenski. Îl va suna din nou astăzi

Trump spune că Vladimir Putin vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele american Donald Trump a afirmat că vorbește mai des cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, decât cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Președintele american Donald Trump a afirmat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă de la Ankara, că Vladimir Putin vrea să pună capăt războiului din Ucraina, în curând, mărturisind și că vorbește mai des cu președintele rus decât cu Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev.

"Pot să vă spun că vrea să pună capăt războiului pe cât de repede posibil (Vladimir Putin n.r.). L-am întrebat pentru că vorbesc adesea cu el. Cu președintele Zelenski vorbesc ceva mai puțin, dar avem o relație foarte bună. Vorbesc mult cu președintele Putin și vrea să pună capăt războiului, deși mulți oameni nu cred asta", a declarat Donald Trump.

Trump îl va suna din nou pe Putin, după întâlnirea cu Zelenski

Totodată, Trump a spus că intenționează să vorbească din nou cu președintele rus Vladimir Putin, mai târziu, în cursul zilei. El a declarat asta în timp ce se afla alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja summitului NATO de la Ankara.

În timp ce reporterii strigau întrebări în timpul întâlnirii bilaterale dintre Trump și Zelenski, președintele american i-a invitat să adreseze una liderului rus.

„Aveți o întrebare pentru Putin?”, a spus Trump, provocând o oarecare confuzie că l-ar fi confundat pe Zelenski cu Putin, scrie CNN.

Trump și-a clarificat rapid remarcile.

„Dați-ne o întrebare, nu pentru Zelenski, dați-ne o întrebare pentru Putin”, a spus președintele SUA, repetând insistent: „pentru că vorbesc cu el astăzi”.

Reamintim în caste context că Trump și Putin au vorbit ultima dată în timpul unei convorbiri telefonice de aproximativ 90 de minute pe 4 iulie, în timpul căreia Trump s-a oferit din nou să ajute la negocierea încheierii războiului din Ucraina.

Donald Trump: Putin și Zelenski se vor întâlni și se va întâmpla ceva pozitiv

Totodată, înaintea întâlnirii bilaterale cu Volodimir Zelenski, Trump a spus că liderul ucrainean și președintele rus Vladimir Putin se vor întâlni „în curând”.

Putin „și Zelenski se vor întâlni și se va întâmpla ceva pozitiv”, a spus Trump. „Sper că se va întâmpla curând”.

Președintele american a adăugat că o rezoluție între cele două țări ar salva vieți și ar permite Ucrainei să se reconstruiască după invazia la scară largă a Rusiei.

Zelenski: Nu știu ce condiții își dorește acum Putin pentru această pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că, în opinia sa, condițiile impuse de președintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului se schimbă des, iar efortul de război al Moscovei își pierde din forță.

„Nu știu ce condiții își dorește acum Putin pentru această pace – cred că oricum se schimbă, pentru că la începutul unui război la scară largă, era mai puternic, iar acum cred că își pierde inițiativa pe câmpul de luptă”, a spus Zelenski.

„Încercăm să mutăm acest război de pe câmpul de luptă în cer. De aceea am început acum să controlăm câmpul de luptă. Acest lucru este foarte important”, a mai spus Zelenski.

În timp ce Zelenski răspundea la o întrebare a unui jurnalist ucrainean, Trump a intervenit pentru a spune: „Are mult sprijin”.

Trump a mai spus că îl va presa pe Putin să convină asupra unei locații pentru a se întâlni cu Zelenski pentru discuții de pace. El l-a întrebat, mai mult în glumă, pe liderul ucrainean, dacă va merge la Moscova, la care Zelenski a răspuns cu propria glumă: „Este dificil, sunt multe drone ucrainene acolo... Este periculos pentru mine.”