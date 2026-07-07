Prognoza meteo. Se strică vremea: furtuni de miercuri. Joi, temperaturile scad sub normalul perioadei

Vremea se strică de miercuri, când vor fi furtuni în toată țara, iar de joi scad și temperaturile.
Miercuri, în țară, ”vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei și la începutul nopții, vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50...70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Noaptea, cerul se va degaja treptat îndeosebi în vest și nord, iar manifestările de instabilitate vor mai fi local în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte. Valorile termice vor fi în scădere mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale unde se vor situa sub cele specifice perioadei; temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 32...33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral” anunță Administrația Națională de Meteorologie.
În București, ”vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii și vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50...70 km/h), vijelii, averse (5...15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade”.
Vreme rece în toată țara joi
În schimb, de joi, ”vremea va fi în general instabilă pe parcursul zilei în zonele de deal și de munte, precum și în centrul, estul și sudul țării unde local vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15...20 l/mp și izolat peste 30 l/mp), descărcări electrice și condiții de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și astfel de fenomene vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în prima parte a intervalului la munte, îndeosebi pe creste (rafale în general de 60...70 km/h), dar local și cu viteze mai mici și în rest, mai ales în timpul ploilor. Valorile termice vor fi în scădere și în regiunile sudice, astfel în majoritatea zonelor se vor situa sub mediile multianuale specifice lunii iulie; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Transilvania și Moldova și 30 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime se vor situa între 5...6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral” anunță meteorologii prognoza pentru țară.
În București, ”valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, mai accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse (5...8 l/mp și izolat posibil peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze în general de 40...45 km/h). Noaptea, cerul se va degaja treptat, în primele ore vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată (1...3 l/mp), iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 13...15 grade”.