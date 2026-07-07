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De ce o țară a trimis două delegații la Summit-ul NATO de la Ankara

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 07 Iul 2026
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Ankara Summit NATO
foto Agerpres/ Summit NATO Ankara

Un stat a trimis două delegații la Summit-ul NATO de la Ankara, după ce prim-ministrul i-a interzis președintelui să participe, iar Curtea Constituțională i-a ordonat efectiv acestuia să-i permită prezența.

O dispută politică internă obscură a prins ecou pe scena internațională marți, când Republica Cehă a trimis două delegații concurente la summitul NATO de la Ankara.

Prima delegație care a aterizat a fost a prim-ministrului ceh Andrej Babis. Ei au fost întâmpinați la Ankara de ministrul turc al Comerțului, Omer Bolat. La scurt timp, o a doua aeronavă a Guvernului ceh a aterizat, aducându-l pe președintele Petr Pavel. Acesta a fost întâmpinat de ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy.

Guvernul ceh nu a explicat de ce nu au putut călători împreună, în ciuda faptului că au decolat de pe același aeroport din Praga la mai puțin de o oră distanță, notează CNN. 

Animozitatea personală a jucat probabil un rol major, mai precizează sursa citată. Pavel și Babiš sunt prinși într-o dispută privind summitul de luni de zile.

Babiš i-a interzis lui Pavel să participe la summit

Delegațiile cehe la NATO l-au inclus în mod tradițional atât pe prim-ministrul țării, ca șef al guvernului, cât și pe președinte, ca șef al statului. Dar, luna trecută, Babiš i-a interzis lui Pavel să participe la summit, determinându-l pe Pavel să intenteze un proces la Curtea Constituțională Cehă. Instanța a emis o ordonanță judecătorească, ordonându-i efectiv lui Babiš să-i permită lui Pavel să participe.

Oficial, prim-ministrul a declarat că are nevoie de mai mult „spațiu” pentru a negocia și pentru a explica de ce Republica Cehă este una dintre cele trei țări NATO care nu îndeplinesc obiectivele actuale de cheltuieli pentru Apărare.

Însă cei doi politicieni s-au confruntat pe mai multe probleme, inclusiv decizia guvernului de a reduce cheltuielile pentru Apărare, precum și refuzul lui Pavel de a numi în guvernul lui Babiš un politician controversat, anti-sistem, de dreapta.

General în retragere, Pavel a ocupat anterior funcția de președinte al Comitetului Militar al NATO, una dintre funcțiile de top ale alianței. 

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