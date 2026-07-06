Înțelegere Bolojan - Simion? Chirieac: Dacă reușește lucrul acesta, devine erou

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre o posibilă „înțelegere secretă” și despre interesele politice care ar putea explica actualele mișcări de pe scena politică.

În contextul în care, pe scena politică, au apărut zvonuri cu privire la o posibilă înțelegere între AUR și Ilie Bolojan, chiar Sorin Grindeanu, președintele PSD, acuzând că Guvernul Bolojan continuă să fie neclintit de la Palatul Victoria, cu ajutorul lui George Simion, analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție la RomâniaTV pe subiectul înțelegerii AUR - Bolojan. El admite că ceva există, dar nu o înțelegere, cât interese convergente.

"Personal, nu cred că există o înțelegere între cei doi, dar ceea ce există sunt interese convergente.

George Simion dorește alegeri anticipate și suspendarea președintelui. A făcut acest anunț de la Palatul Cotroceni, după ce a fost consultat în legătură cu Guvernul Veștea, deci nu face un secret din intențiile sale politice, domnul George Simion.

Bogdan Chirieac, despre o posibilă „înțelegere secretă”

Domnul Bolojan dorește să rămână la putere. Acum, de ce dorește domnul Bolojan să rămână la putere, chiar cu prerogative reduse, numai dânsul ne poate explica. Poate că are o înțelegere secretă, în așa fel încât România să nu intre în junk. Dacă reușește lucrul acesta, devine erou.

Momentul ales de PSD, „profund nefericit”

Mai e ceva: momentul în care PSD a ales să-l dea jos pe premierul Ilie Bolojan a fost profund nefericit. PSD trebuia să facă lucrul acesta, dar trebuia să-l facă fie toamna trecută, când a văzut că nu se poate înțelege cu Bolojan, fie toamna aceasta, după 31 august, când se închide PNRR-ul. Așa suntem, într-adevăr, cum a spus domnul Grindeanu, dânsul e nemulțumit de situație", a explicat Bogdan Chirieac la România TV.