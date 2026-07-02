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Nouă funcție pentru Marcel Ciolacu!

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 02 Iul 2026
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marcel ciolacu
Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al CJ Buzău. Sursa foto: Agerpres

Nouă funcție pentru Marcel Ciolacu!

Marcel Ciolacu a fost ales președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. 

Buzăul a găzduit ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, reuniune la care au participat președinții consiliilor județene, primari din regiune și reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

În cadrul întâlnirii au fost analizate stadiul implementării Programului Regional Sud-Est 2021–2027, investițiile aflate în derulare, direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani, precum și continuarea procesului de descentralizare a gestionării fondurilor europene.

Marcel Ciolacu a fost ales președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în urma votului acordat de reprezentanții administrațiilor din cele șase județe ale regiunii

„Astăzi, la Buzău, am găzduit ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, alături de colegii mei, președinți ai consiliilor județene și primari din regiune și reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.


Am discutat despre implementarea Programului Regional Sud-Est 2021–2027, investițiile aflate în derulare și direcțiile de dezvoltare pentru următorii ani, precum și despre continuarea procesului de descentralizare a gestionării fondurilor europene.


În cadrul ședinței, am fost ales președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Le mulțumesc colegilor pentru votul de încredere. Prioritatea mea este ca regiunea noastră să atragă cât mai multe investiții și să transformăm oportunitățile de finanțare în proiecte care se văd în fiecare județ.


Sunt convins că prin colaborare și o viziune comună putem accelera dezvoltarea regiunii și putem valorifica mult mai bine fondurile europene, în beneficiul comunităților pe care le reprezentăm”, a transmis Marcel Ciolacu.

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marcel ciolacu
buzau
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Comentarii (1)

DODI   •   02 Iulie 2026   •   21:10

Este o funcţie la care nu este necesar... bacalaureat. Ce să mai vorbim de limbi străine şi studii superioare. Doar şcoala veieţii contează.

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