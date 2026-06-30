Preşedintele Nicuşor Dan şi-a publicat declaraţia de avere. Vezi lista donatorilor

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a publicat, marţi seara, declaraţia de avere. În document apar și numele donatorilor din campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din anul 2025.

Marți seara, preşedintele Nicuşor Dan şi-a publicat declaraţia de avere. Documentul include și donatorii din campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din anul 2025.

Terenurile deținute de Nicușor Dan

Conform documentului publicat pe pagina de internet a Administraţiei Prezidenţiale, președintele Nicușor Dan deţine un teren intravilan de 7.460 de metri pătraţi în localitate Predeal, judeţul Braşov, cumpărat în anul 2007, şi un autovehicul Citroen din anul 1986.

Câți bani are în conturi Nicușor Dan

Totodată, Nicuşor Dan deţine în conturi 1.285.213,44 lei şi 167,28 euro. De asemenea, în declaraţia de avere apare şi un împrumut în valoare de 20.000 de euro, pe care preşedintele României l-a acordat lui Gabriel Istrate.

Nicușor Dan are și un credit de 100.000 de euro

Președintele Nicușor Dan are şi un credit în valoare de 100.000 de euro, scadent în 2032, dar şi datorii în valoare totală de 52.000 de euro către două persoane fizice, ambele scadente în anul 2028.

Donatorii din campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025

În declaraţia de avere este trecută şi lista cu persoanele care au donat în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din anul 2025, cele mai mari sume, în valoare de 810.000 lei, fiind donate de Florin şi Roxana Talpeş şi Dan-Constantin Ostahie. Mulţi donatori au ales să rămână anonimi.

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