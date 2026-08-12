Nouă lovitură pentru legea care permite construirea hidrocentralelor în ariile protejate. Nicușor Dan o trimite înapoi în Parlament

Nicușor Dan se opune a doua oară proiectului PSD prin care se pot construi hidrocentrale în ariile protejate. Foto Agerpres

Președintele Nicușor Dan vine cu o nouă încercare de a bloca legea ce permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru continuarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007.

Nicușor Dan a trimis miercuri Parlamentului, spre reexaminare, legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru continuarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007. Mutarea președintelui vine după ce Curtea Constituțională i-a respins contestația formulată împotriva acestei legi.

Reamintim că proiectul acestui act normativ fost inițiat în 2022, de un grup de parlamentari format în majoritate din reprezentanți ai PSD. Deși inițial proiectul de lege a fost respins de Senat și a primit un punct de vedere negativ din partea Executivului, în octombrie 2025 Camera Deputaților l-a adoptat cu 262 de voturi "pentru" și 33 "împotrivă".

Ulterior, președintele Nicușor Dan a atacat legea la Curtea Constituțională a României (CCR), iar în data 24 iunie 2026, CCR i-a respins sesizarea, argumentând că legea în cauză respectă Constituţia în raport cu criticile formulate de șeful statului.

Legea urma să deblocheze investiții majore. Ce spunea Daniel Zamfir pentru DC NEWS, după decizia CCR

Atunci, senatorul PSD Daniel Zamfir, inițiatorul legii, anunțase că aceasta va intra în vigoare săptămâna aceasta și declara pentru DC NEWS că decizia CCR va debloca investiții majore.

”În mod concret, legea va permite, de acum încolo, ca toate hidrocentralele, care au fost începute încă de dinainte de 1989 și nu au fost terminate, să fie finalizate. Din cauza procedurilor, cu privire la regimul ariilor protejate, nu au putut fi continuate, dar și pentru că ONG-uri de mediu au urmărit, în toată această perioadă, blocarea acestor proiecte, contrar intereselor României. Însă legea va permite ca, în ariile protejate, printr-o procedură simplificată, să se emită acordul de mediu ca acele hidrocentrale să fie terminate.

Decizia Curții Constituționale este extrem de importantă, vine după 7 amânări de lege. Am început proiectul de lege în 2022. Au fost aproape 4 ani de luptă intensă cu toate aceste ONG-uri și presiunile lor, veneau cu explicații și motive aberante împotriva finalizării hidrocentralelor, cu așa-zisa protejare a peștișorilor, păsărelelor și alte vietăți. Un detaliu important, ca să știm despre ce e vorba, în acele hidrocentrale începute și neterminate, România investise deja aproape 1 miliard de euro!”, spunea senatorul Daniel Zamfir, pentru DC News. Vezi mai mult AICI.

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Totuși, acum, fără a contesta decizia CCR, în cererea de reexaminare trimisă Parlamentului României, Administraţia Prezidenţială cere analizarea din nou nu doar a legii, ci şi necesitatea, oportunitatea şi eficienţa soluţiilor legislative adoptate.

"Considerentele Curții relevă o serie de aspecte asupra cărora Parlamentul nu s-a pronunțat în mod expres pe parcursul procedurii legislative și care, prin natura lor, impun o nouă deliberare parlamentară, distinctă de cea care a precedat sesizarea de neconstituționalitate. Decizia Curții Constituționale din 24 iunie 2026 a validat constituționalitatea legii numai prin raportare strictă la criticile formulate în sesizare și numai în urma unui exercițiu interpretativ propriu al instanței de contencios constituțional, exercițiu care pune în lumină o serie de elemente ale textului normativ ce nu au făcut, ca atare, obiectul unei dezbateri parlamentare exprese.

Constatarea constituționalității legii în raport cu criticile formulate nu epuizează analiza pe care Parlamentul este chemat să o realizeze în cadrul reexaminării. Dincolo de limitele controlului de constituționalitate, considerăm că se impune evaluarea actuală a necesității, oportunității și eficienței soluțiilor legislative adoptate, inclusiv din perspectiva evoluțiilor intervenite de la momentul inițierii propunerii legislative", susține Administrația Prezidențială în cererea de reexaminare.

Administrația Prezidențială: Fundamentarea inițială a legii nu mai reflectă în mod suficient situația actuală

Potrivit documentului, reanalizarea soluției legislative "este cu atât mai necesară" cu cât problematica finalizării unor amenajări hidroenergetice aflate în curs de execuție face deja obiectul unor reglementări speciale.

"Parlamentul este chemat să reanalizeze nu numai redactarea punctuală a legii, ci însăși oportunitatea menținerii soluției legislative adoptate, în condițiile în care fundamentarea inițială nu mai reflectă în mod suficient situația actuală, iar cadrul normativ aplicabil a cunoscut, între timp, modificări și dezvoltări semnificative. O asemenea evaluare este necesară pentru a stabili dacă obiectivul urmărit mai justifică adoptarea reglementării în forma transmisă la promulgare sau dacă acesta trebuie realizat printr-o soluție legislativă unitară, actualizată și corelată cu ansamblul normelor în vigoare", se mai arată în cererea de reexaminare.

Precizăm că Nicușor Dan are dreptul constituțional de a cere o singură dată Parlamentului reexaminarea unui act normativ.