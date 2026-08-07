Alertă în sistemul energetic: Transelectrica poate limita consumul seara. Cine este vizat și cine este protejat

Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat astăzi o Hotărâre de Guvern care dă puteri sporite pentru Transelectrica. Dacă sistemul energetic intră în deficit, vor fi luate și deciziile.

Guvernul a creat astăzi cadrul legal prin care Transelectrica poate lua măsuri de siguranță dacă sistemul energetic intră în deficit. Măsurile vor fi aplicate în ordine, de la creșterea rezervelor și până la reducerea exporturilor. În ultimă instanță, poate fi limitat consumul, în intervalul 19:00 - 23:00. Limitarea vizează consumatorii economici, nu populația, iar măsura nu este automată: Transelectrica o poate aplica numai dacă evaluările tehnice arată că este necesară echilibrarea sistemului. Pe lângă consumatorii casnici, mai sunt exceptate spitalele, serviciile de urgență și alte infrastructuri esențiale.

Redăm Hotărârea de în forma transmisă de Guvern:

”HOTĂRÂRE DE GUVERN privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, a fost creat cadrul legal necesar pentru ca C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin Dispecerul Energetic Național, să poată dispune, până la data de 31 august 2026, dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, o serie de măsuri de siguranță. Aceste măsuri ar putea fi luate în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică, în următoarea ordine de prioritate:

Creșterea rezervelor tehnologice de sisteme din unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora;

Pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național;

Reducerea/anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export;

Reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcția export;

Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00, în condițiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori, și nu vizează consumatorii casnici.

Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului și nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care să justifice această măsură. Aplicarea efectivă va fi în funcție de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Național și de necesitatea reală de echilibrare a acestuia. Hotărârea creează cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanță, dacă analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

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Aplicarea efectivă a Normativului, integral sau numai pentru anumite tranșe, va putea fi dispusă de Transelectrica exclusiv în funcție de necesarul real de echilibrare a sistemului și numai pe perioada în care condițiile tehnice o justifică. Consumatorii finali vizați vor fi informați individual, în scris, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea măsurii, cu precizarea momentului începerii, a intervalului de aplicare și a tranșei sau tranșelor activate.

Consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați de la Normativul de limitare a consumului și de la Normativul de deconectări manuale. De asemenea, sunt protejate categoriile de consumatori a căror întrerupere ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau siguranța persoanelor ori ar putea genera consecințe grave asupra unor procese tehnologice critice, precum spitalele și alte unități medicale, serviciile de urgență, anumite instalații critice din industrie, sistemele de alimentare cu apă sau alte infrastructuri esențiale, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile”.

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