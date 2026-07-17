Containere neconforme și livrate cu întârziere Armatei. Ministrul Miruță anunță cercetări disciplinare în MApN

Armată. Sursa foto: Freepik

Două firme din Slatina au livrat Armatei Române containere de campare neconforme și cu întârzieri mari, a declarat vineri ministrul Apărării, Radu Miruță, care anunță cercetări disciplinare.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat vineri că două firme din Slatina au livrat Armatei containere de campare neconforme şi cu mare întârziere, în acest caz fiind dispusă cercetarea disciplinară a angajaţilor din MApN care au acceptat recepţia acestor containere.

Miruță: Penalități de 1,23 de milioane de lei doar pentru un contract

„Există nişte firme care au o interacţiune comercială, contractuală, cu Ministerul Apărării, constantă şi pe sume mari. Probabil că sunt firme foarte bune. Pe mine mă interesează bucata care nu este în regulă şi anume două firme din Slatina care au, doar prin verificarea ultimilor doi ani, contracte de acord cadru cu Ministerul Apărării.

Una dintre ele de 42 de milioane de euro, din care s-au semnat 65 de contracte subsecvente, deja facturate cu 15,5 milioane euro. Alta care nu este străină de prima, sunt în legătură cu acelaşi administrator, de 53 de milioane de lei.

Problema pe care am observat-o este că pentru containere de campare ale Armatei Române s-au întâmplat două lucruri. Parte din produsele livrate sunt neconforme şi au fost acceptate, parte din produsele livrate sunt cu întârzieri foarte mari, pentru care, pentru o parte, nu se emiseseră nici facturile de penalităţi. Aducând la zi emiterea acestor facturi de penalităţi, doar pentru un contract sunt penalităţi de 1,23 milioane de lei", a spus Miruţă într-o conferinţă de presă.

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Comisii de recepție cercetate disciplinar

În opinia sa, comisiile de recepţie din MApN nu şi-au făcut treaba, iar cei care au greşit vor fi cercetaţi disciplinar.

„Comisiile de recepţie din MApN nu şi-au făcut treaba pentru recepţionarea produselor neconforme, au venit containere neconforme, care trebuiau respinse şi nu trebuiau acceptate.

Am decis emiterea facturilor de penalităţi la zi, am mers în instanţă pentru recuperare de îndată şi o cercetare disciplinară pentru cei care au acceptat livrarea unor produse neconforme", a precizat ministrul interimar al Apărării, potrivit Agerpres.