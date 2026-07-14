Nicușor Dan, "mulțumit" de activitatea parchetelor: Mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan se declară "mulțumit spre foarte mulțumit" de activitatea parchetelor.

Președintele României, Nicușor Dan, se declară "mulțumit spre foarte mulțumit" de activitatea parchetelor. Șeful statului susţine că toate trei (DNA, DIICOT şi Parchetul General) se „mişcă foarte bine”.

"Sunt mulțumit spre foarte muțumit de activitatea parchetelor. Vă aduc aminte că în momentul în care am desmenat șefii celor trei parchete am invitat societatea să aștepte șase luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine.

Dacă vorbim despre DIICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut în anii trecuți incidente legate de consum de droguri, anul acest am fost bine. Dacă vorbim despre Parchetul General, am avut după mult timp anchete serioase, vizând magistrații - cazul de la Constanța.

Dacă vorbim despre DNA, am avut persoane importante anchetate și eu cred că pe parchete nu mai vedem un ascunziș, o sctivitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concetrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea", a declarat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă.

Reamintim că au existat controverse puternice în spațiul public, după numirile făcute de președintele Nicușor Dan, la șefia marilor parchete. Mai multe voci l-au criticat aspru în aprilie că nu a ținut cont de avizele negative emise de CSM, în condițiile în care doar 3 dintre cei 8 candidați au primit avize pozitive de la Consiliul Magistraturii.

Ioan-Viorel Cerbu a fost numit în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Codrin-Horațiu Miron a fost numit în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar Cristina Chirieac a obținut funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Mandatele lor au început la data de 15 aprilie 2026, pentru o perioadă de 3 ani.