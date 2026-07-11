AUR l-ar vota pe Alexandru Nazare ca premier al României cu o singură condiție: Să se înscrie în AUR

Ilie Bolojan - Alexandru Nazare. Inquam Photos/ Octav Ganea

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, într-o intervenție televizată, a comentat posibila nominalizare în funcția de premier a lui Alexandru Nazare. Ar vota AUR o asemenea variantă?

Liderul AUR spune că nu. El crede că Alexandru Nazare ar putea trece de votul din Parlament, dar va fi votat „de frică” iar în câteva luni ne vor întoarce în aceeași situație de criză politică.

Amintim că azi au apărut mai multe informații pe surse potrivit cărora Alexandru Nazare ar fi o opțiune pentru nominalizare din partea președintelui Nicușor Dan, fiind o variantă care ar putea fi acceptată atât de către PNL (aripa Bolojan), din Executivul căruia face parte, dar și de către PSD.

„Sub nicio formă (n.r - dacă AUR ar vota o asemenea nominalizare). Cum sa votăm un guvern din care să nu facem parte?”, precizează Petrișor Peiu, într-o intervenție la Antena 3 CNN. „Poate să fie premier nominalizat și Secretarul General al ONU, n-am vota sub nicio formă un guvern din care nu facem parte și care nu ne reprezintă, care continuă criza”, a mai afirmat acesta.

„Peste câteva luni vom fi în aceeași situație cu aceeași dispută. Domnul Nazare e un singur om, în spatele lui sunt partide cu programe și dorințe contradictorii”, mai spune Peiu.

Întrebat care sunt condițiile AUR, Petrișor Peiu a afirmat „programul nostru de guvernare sau puncte importante din el și funcția de premier”. În momentul în care s-a menționat că funcția de premier e un lucru imposibil în contextul unei ipotetice nominalizări a lui Alexandru Nazare tocmai pentru această poziție, liderul senatorilor AUR a găsit soluția: „Să se înscrie în AUR”, a conchis ironic.

„Părerea mea e că mulți vor vota de frică, dar va fi o chestiune de câteva luni. Problemele rămân. Frica e că sunt două partide care vor pierde foarte mult la alegeri anticipate iar atunci vor vota”, mai spune liderul senatorilor AUR.

În ceea ce privește solicitările AUR din programul de guvernare, Peiu a menționat alegerea primarilor în două tururi, revenirea la 19% TVA, la impozitul pe dividente 8%, creșterea pragului la microîntreprinderi, iar banii ar putea veni din reducerea cheltuielilor bugetare.