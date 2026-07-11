Nicușor Dan, la Paris de Ziua Națională a Franței. Va participa și la reuniunea Coaliției de Voință

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan va fi la Paris de Ziua Națională a Franței.

Președintele Nicușor Dan va participa, luni și marți, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Vizita are loc la invitația omologului francez, Emmanuel Macron, a informat sâmbătă Administrația Prezidențială.

Conform unui comunicat, participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența Parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene.

Tema paradei militare de pe Champs-Elysees din acest an este Redeșteptarea strategică a Europei.

România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, de garda Drapelului de Luptă și de un pluton.

Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Republica Franceză și de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate.

Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

În intervenția sa, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra Flancului Estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat Administrația Prezidențială.

Șeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni.

Totodată, președintele României va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută să fie una durabilă și justă. În acest context, Coaliția de Voință este chemată să joace un rol esențial în implementarea unor garanții de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a Flancului Estic și a întregului spațiu euroatlantic.