Parlamentul European dă liber la euro-digital. AUR și Fidesz nu au reușit să oprească Banca Centrală Europeană

Imagine cu Parlamentul European. Foto: Pixabay

Europarlamentarii din grupul ECR (din care face parte AUR) și PfE (din care face parte FIDESZ, partidul lui Viktor Orban) nu au reușit să blocheze adoptarea monezii euro-digital, joi, în Parlamentul European.

Amendamentul care contesta decizia Comitetului Economic și de Politică Monetară de a deschide negocierile pentru adoptarea monezii virtuale a căzut la vot. 416 eurodeputați au votat pentru continuarea parcursului euro-digital, 169 au fost împotrivă, iar 22 s-au abținut. Banca Centrală Europeană se pregătește pentru emiterea unui euro digital în 2029, dacă legislația UE necesară va fi adoptată în cursul anului 2026.

Europarlamentarul Fernando Navarrete Rojas (PPE) va conduce echipa de negociatori a PE cu Consiliul European. Președinția Consiliului, care reprezintă statele europene, este deținută în a două jumătate a acestui an de Irlanda.

Poziția PE, care reprezintă cetățenii UE, este exprimată în 7 puncte:

Moneda electronica va fi emisă de Banca Centrală Europeană, trebuie să fie accesibilă online și offline, va fi obligatorie acceptarea ei de către firme, cu excepția IMM-urilor, va fi asigurată protecția datelor utilizatorilor, deschiderea contului și administrarea activelor nu vor fi taxate, va exista un plafon al sumelor care pot fi deținute de către o persoană în monedă virtuală, băncile comerciale și serviciile de plăți din țările care nu au euro ca monedă națională vor fi autorizate să o folosească, în vreme ce o interdicție a plăților cash de către statele naționale nu este permisă.

Grupurile ECR și PfE sperau să blocheze regulamentul privind euro digital, propus de BCE, considerând că banii digitali permit statului un control absolut al cetățenilor, limitând drepturile și libertățile cetățenești.