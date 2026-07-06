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DCNews Politica Tu întrebi, Bogdan Chirieac răspunde! Întrebarea care l-ar putea pune în încurcătură! Scrie-o în comentarii!

Tu întrebi, Bogdan Chirieac răspunde! Întrebarea care l-ar putea pune în încurcătură! Scrie-o în comentarii!

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 06 Iul 2026
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Tu întrebi, Bogdan Chirieac răspunde! Întrebarea care l-ar putea pune în încurcătură! Scri-o în comentarii!
Tu întrebi, Bogdan Chirieac răspunde! Întrebarea care l-ar putea pune în încurcătură! Scri-o în comentarii!

Care este întrebarea la care vrei neapărat răspuns? Bogdan Chirieac o poate primi chiar de la tine!

Scrie întrebarea ta! Anca Murgoci o poate transforma în următorul TikTok cu Bogdan Chirieac! Ce l-ai întreba pe Bogdan Chirieac dacă ai avea ocazia? Acum e momentul! Anca Murgoci îi provoacă pe cititorii DC News să lase în comentarii întrebările lor, iar cele mai interesante vor deveni provocări în următoarele videoclipuri de pe TikTok.

Ce subiect te interesează? Politică, economie, alegeri, taxe, pensii, războiul din Ucraina, Donald Trump, Uniunea Europeană sau orice altă temă de actualitate?

Lasă întrebarea ta în comentarii, iar Anca Murgoci o va transforma într-o provocare pentru Bogdan Chirieac într-un viitor clip pe TikTok.

Cele „mai” originale, incomode sau interesante întrebări au șansa să fie selectate și adresate analistului politic.

Acum e rândul tău!

Scrie în comentarii întrebarea pe care ai vrea să i-o adresăm lui Bogdan Chirieac! Poate chiar întrebarea ta va apărea în următorul videoclip de pe TikTok.

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bogdan chirieac
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Comentarii (4)

Aristide   •   06 Iulie 2026   •   16:35

De ce mai apar articole in care este pomenit basescu? Nu prezinta interes pentru nimeni, ar prezenta pentru procurori sa afle sursa banilor, chestia cu "vanzari anterioare" nu tine. 300 ha la Nana, comasate, ca na, era presedinte, si altele... Sau orice fost pdl-ist, pmp-ist, toti fsn-isti la baza. Si inca o intrebare: de ce a anuntat Blaga rezultatul votului la guvernul Vestea? E parlamentar sau in parlament intra cine vrea?

Constantin   •   06 Iulie 2026   •   16:04

Pentru Ada tu chiar nu greșești? Eu cred ca e omenește să greșești în scris e mai greu să repari în fapte!!!

Constantin   •   06 Iulie 2026   •   15:37

Domnule Chirieac de ce nu-i întrebați pe acești liberali care se cred liberali nu face nimic pentru noi românii? Eu vă spun ceva liberali și cei care se dau de dreapta sunt cele mai mari pușlamale când ei nu pot dau vina pe alții PSD și țineți minte ce vă spun sunt anti-partid!!!

Dieter Krausz   •   06 Iulie 2026   •   15:20

De ce nu se respectă indexarea pensiilor în ianuarie așa cum prevede 360 pensiilor

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