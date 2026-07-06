Tu întrebi, Bogdan Chirieac răspunde! Întrebarea care l-ar putea pune în încurcătură! Scrie-o în comentarii!

Tu întrebi, Bogdan Chirieac răspunde! Întrebarea care l-ar putea pune în încurcătură! Scri-o în comentarii!

Care este întrebarea la care vrei neapărat răspuns? Bogdan Chirieac o poate primi chiar de la tine!

Scrie întrebarea ta! Anca Murgoci o poate transforma în următorul TikTok cu Bogdan Chirieac! Ce l-ai întreba pe Bogdan Chirieac dacă ai avea ocazia? Acum e momentul! Anca Murgoci îi provoacă pe cititorii DC News să lase în comentarii întrebările lor, iar cele mai interesante vor deveni provocări în următoarele videoclipuri de pe TikTok.

Ce subiect te interesează? Politică, economie, alegeri, taxe, pensii, războiul din Ucraina, Donald Trump, Uniunea Europeană sau orice altă temă de actualitate?

Lasă întrebarea ta în comentarii, iar Anca Murgoci o va transforma într-o provocare pentru Bogdan Chirieac într-un viitor clip pe TikTok.

Cele „mai” originale, incomode sau interesante întrebări au șansa să fie selectate și adresate analistului politic.

Acum e rândul tău!

Scrie în comentarii întrebarea pe care ai vrea să i-o adresăm lui Bogdan Chirieac! Poate chiar întrebarea ta va apărea în următorul videoclip de pe TikTok.

VEZI ȘI: Scenariu exploziv: Nicușor Dan, suspendat! Revine turul doi?! Asul din mâneca lui Ilie Bolojan / video

