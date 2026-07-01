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Ciprian Ciucu pleacă în vacanță: Muncesc de dimineața până seara! Am și eu nevoie, ca oricine altcineva, de un concediu

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 01 Iul 2026
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Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu pleacă în vacanță.

În două zile, Ciprian Ciucu își face bagajele și pleacă în vacanță.

„Vă dați seama că este normal să mă duc și eu în concediu. Muncesc de dimineața până seara! Am și eu nevoie, ca oricine altcineva, de un concediu. E ceva normal. Nu voi lipsi decât o săptămână, o săptămână lucrătoare, pentru că voi pleca în weekend. Evident, așa cum spune legea, viceprimarul 1, domnul Stelian Bujduveanu, preia atribuțiile primarului general”, a zis Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, la Antena 3 CNN.

Marți seara și în noaptea de marți spre miercuri, Capitala s-a aflat sub avertizări Cod roșu și Cod portocaliu de vreme rea. Fenomenele meteo extreme au perturbat transportul în comun iar stația de metroul Piața Victoriei 2 este închisă și în prezent.

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