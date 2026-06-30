Rogobete rupe tăcerea despre azilele din Bihor: Noi am sesizat autoritățile. De ce atâta supărare în această grupare care susține necondiționat un singur om, prezentat drept unicul salvator al României?

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Procurorii DIICOT care au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor, pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane, au destructurat o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Sute de victime au fost găsite la locațiile percheziționate. În același timp, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit surselor judiciare. Mai mult, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii.

Alexandru Rogobete, ministru al Sănătății până de curând, a vorbit acest subiect, mai ales că a observat multă supărare în bula virtualǎ mesianică după descinderile DIICOT de la Bihor. El pune aceste reacții pe seama faptului că premierul Ilie Bolojan este din Bihor și de aici o parte dintre susținători s-ar fi supărat pe anchetatori.

De asemenea, Alexandru Rogobete a fost cel care a sesizat, în acest caz, Parchetul General, când ocupa portofoliul guvernamental.





„Văd că este multă supărare în bula virtualǎ mesianică după descinderile DIICOT de la Bihor. Și mă întreb: de ce? Justiția nu trebuie să își facă datoria peste tot, indiferent despre ce județ este vorba? Stau și mǎ întreb, daca era în alt județ, atunci era "bine" și apǎreau imediat sute și sute de postǎri cu "șobolani"?



În iulie anul trecut, când eram ministrul Sănătății, în urma unui incident petrecut într-un spital din alt județ din sudul țării, am dispus trimiterea Inspecției Sanitare de Stat și a Corpului de Control al Ministerului Sănătății pentru verificări. În timpul acestor controale au apărut inclusiv legături cu pacienți transferați către centre din județul Bihor, administrate de persoana despre care se discută astăzi.



Am extins verificările în limitele competențelor Ministerului Sănătății. Evident, ministerul nu poate ancheta persoane fizice sau activități care nu țin direct de acordarea serviciilor medicale. Tocmai de aceea, împreună cu colegul meu, ministrul Muncii de la acea vreme, am organizat un control comun fiecare pe zona lui și în limitele de verificare posibile conform legislației. Fiecare instituție și-a exercitat atribuțiile legale, iar la final rapoartele Corpului de Control și ale Inspecției Sanitare de Stat au fost transmise către Parchetul General și DIICOT.



La aproape un an de la acele verificări, justiția își urmează cursul. Exact așa trebuie să funcționeze un stat de drept. Mă bucur că atunci am avut curajul să acționăm, chiar dacă eram la început de mandat. Mă bucur că am colaborat instituțional, fără calcule politice, iar astăzi oamenii care au fost victime pot spera că se face dreptate.



Mulțumesc jurnaliștilor care mi-au fost alǎturi în acea perioada și care niciodata nu s-au temut sa arate adevǎrul așa cum este el!



Ceea ce nu înțeleg este de ce tocmai cei care până ieri cereau intervenția fermă a instituțiilor statului sunt astăzi atât de revoltați că acestea își fac treaba. De ce atâta supărare în această grupare virtuală care susține necondiționat un singur om, prezentat drept unicul salvator al României?



Mai mult, îmi amintesc foarte bine criticile lansate în momentul în care Președintele României a făcut numirile la conducerea parchetelor și a DIICOT. Atunci s-a spus că sunt numiri greșite, contestabile, politice. Astăzi vedem însă că instituțiile funcționează și își exercită atribuțiile. Asta înseamnă că justiția trebuie lăsată să își facă datoria, fără presiuni și fără dublu standard. Asta înseamnǎ cǎ atunci Președintele României a procedat corect!



Dincolo de această anchetă, există o lecție importantă. România are nevoie de investiții serioase în centre de paliație, în servicii pentru persoanele vârstnice și în centre dedicate persoanelor vulnerabile. Nevoile sunt mult mai mari decât capacitatea actuală a sistemului, iar aici trebuie să ne concentrăm eforturile. Dacă există vinovați, ei trebuie să răspundă în fața legii, indiferent cine sunt și indiferent pe cine incomodează. Încrederea ne face bine și va duce România în luminǎ!”, a scris Alexandru Rogobete.

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